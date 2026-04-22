 Villeda se pronuncia sobre elección de fiscal general
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Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal general

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que espera que con el nombramiento del nuevo jefe del MP se fortalezcan las investigaciones y las imputaciones

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este miércoles 22 de abril al proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, en el cual participó y fue excluido debido a que la comisión de postulación no tomó en cuenta sus años de experiencia como juez para avalar el ejercicio profesional.

El funcionario indicó que espera que con el nombramiento del nuevo jefe del MP, que se hará en las próximas semanas, se fortalezcan las investigaciones y las imputaciones. Asimismo, indicó que espera una mejora en la relación de trabajo con la cartera a su cargo.

Villeda presentó una serie de acciones luego de que la comisión de postulación le otorgó una calificación de 41.86, sobre 100 puntos, al no validar sus años de ejercicio profesional. De esta manera, no alcanzó los 75 puntos mínimos para continuar en el proceso.

Entre los referidos recursos, el funcionio planteó un amparo que fue conocido por el Juzgado Cuarto Civil, constituido en Tribunal de amparo, al cual se le dio trámite y se fijó un plazo de 48 horas después de la notificación a la postuladora para que rinda un informe circunstanciado.

El caso del titular de la cartera del Interior ha captado la atención tomando en cuenta la carrera que registra en el Organismo Judicial y la forma en que su situación fue abordada por la postuladora, ya que el pasado viernes se discutió durante más de cinco horas por parte de los comisionados si se avalaría o no el ejercicio de más de 30 años como juez que ha tenido el aspirante.

Luego de extenso debate, Ministro de Gobernación queda fuera de proceso para Fiscal General

La experiencia profesional como juez de Marco Antonio Villeda desató un debate entre los integrantes de la Comisión Postuladora.

Preocupación en el gremio y precedentes

La decisión de la Comisión ha generado inquietud no solo entre jueces, sino también entre fiscales. Villeda reveló haber recibido numerosas llamadas de colegas preocupados, ya que muchos de ellos tampoco están inscritos en el registro de abogados de la Corte Suprema, pues su profesión solo les exige ser abogados y tener el colegiado activo. Esta situación, advierte Villeda, crea una disparidad y discriminación entre quienes litigan en el ámbito privado y quienes, por su función pública, no lo hacen.

El ministro recordó que no es la primera vez que se presenta esta situación. En 2014, cuando participó para Fiscal General, la misma Comisión de Postulación solicitó el registro de abogados y notarios. En aquella ocasión, la comisión entendió que el requisito no le aplicaba por ser juez y no estar obligado a dicha inscripción. Villeda enfatizó que su trayectoria y la claridad de su situación nunca han estado ocultas.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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