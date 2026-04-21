 Dan trámite a amparo de Villeda contra postuladora para fiscal general
Nacionales

Dan trámite a amparo de Villeda contra postuladora para fiscal general

El ministro Marco Antonio Villeda accionó por no estar de acuerdo con la calificación que se le otorgó en el proceso de elección de jefe del MP.

Compartir:
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó una serie de acciones luego de ser excluido del proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Entre estas, se encuentra un amparo contra la comisión de postulación que ya fue admitido para su trámite.

Según la información obtenida al respecto, el Juzgado Cuarto Civil, constituido en Tribunal de amparo, dio un plazo de 48 horas después de la notificación a la postuladora para que rinda un informe circunstanciado.

En la documentación relacionada con el caso se detalla que el juzgado tomó nota del auxilio profesional y admitió el recurso por lo que, con el fin de profundizar, la comisión deberá remitir los antecedentes del caso o, en su defecto, un informe sobre el acto reclamado para resolver el amparo provisional solicitado.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Dan trámite a amparo de Villeda contra postuladora para fiscal generalt
Nacionales

Dan trámite a amparo de Villeda contra postuladora para fiscal general

07:43 AM, Abr 21
VIDEO. Cámaras captan ataque en cevichería que dejó cinco muertost
Nacionales

VIDEO. Cámaras captan ataque en cevichería que dejó cinco muertos

07:03 AM, Abr 21
Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor y comediante de El Chavo del 8t
Farándula

Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor y comediante de El Chavo del 8

07:15 AM, Abr 21
El mensaje de Fredy Pérez a los que querían ver descender a Comunicacionest
Deportes

El mensaje de Fredy Pérez a los que querían ver descender a Comunicaciones

08:53 AM, Abr 21
Hansi Flick externó su deseo de renovar con el Barcelonat
Deportes

Hansi Flick externó su deseo de renovar con el Barcelona

08:03 AM, Abr 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos