Dan trámite a amparo de Villeda contra postuladora para fiscal general

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó una serie de acciones luego de ser excluido del proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Entre estas, se encuentra un amparo contra la comisión de postulación que ya fue admitido para su trámite.
Según la información obtenida al respecto, el Juzgado Cuarto Civil, constituido en Tribunal de amparo, dio un plazo de 48 horas después de la notificación a la postuladora para que rinda un informe circunstanciado.
En la documentación relacionada con el caso se detalla que el juzgado tomó nota del auxilio profesional y admitió el recurso por lo que, con el fin de profundizar, la comisión deberá remitir los antecedentes del caso o, en su defecto, un informe sobre el acto reclamado para resolver el amparo provisional solicitado.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7