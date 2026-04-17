 Ministro de Gobernación excluido de proceso para Fiscal General
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Luego de extenso debate, Ministro de Gobernación queda fuera de proceso para Fiscal General

La experiencia profesional como juez de Marco Antonio Villeda desató un debate entre los integrantes de la Comisión Postuladora.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en entrevista ante la comisión de postulación para la elección de fiscal general., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en entrevista ante la comisión de postulación para la elección de fiscal general. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión Postuladora para la Elección de Fiscal General continuó este viernes, 17 de abril, con el proceso de evaluación de los expedientes de los aspirantes en el proceso. La ponderación del perfil del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, restrasó por más de seis horas el proceso, ya que de manera preliminar recibió una calificación de 41.86 puntos.

Los comisionados debatieron sobre la carrera profesional como juez de Villeda y de los certificados que serían válidos para la ponderación de los expedientes. Los integrantes de la comisión postuladora votaron por más de tres veces para aprobar la nota; finalmente, con 10 votos le otorgaron un total de 41.86, sin acreditar la experiencia profesional de Villeda. 

Con esta calificación, Villeda queda afuera del proceso de elección de Fiscal General para el periodo 2026-2030.

La comisión señaló que el aspirante presentó documentos que acreditaban su experiencia; sin embargo, aparece inscrito en el registro de la CSJ como Abogado y Notario hasta febrero de este año.

Proceso vigilado por sociedad civil 

Mientras se realizaba el debate sobre la acreditación de la experiencia profesional de Villeda, diversas organizaciones indígenas y campesinas realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la exclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, y demandar perfiles honorables para el periodo 2026-2030.

Representantes de los pueblos Ixil, Xinka, K'iche' y Kaqchikel, entre otros, se concentraron en el centro de la capital mientras la Comisión de Postulación agota el último día de revisión de expedientes para integrar la nómina de seis aspirantes.

De este listado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al próximo jefe del Ministerio Público (Fiscalía) antes del 17 de mayo, fecha límite establecida para el relevo institucional.

"Venimos a patentizar nuestra preocupación, ya que hemos escuchado que aún sigue con buen punteo la señora Consuelo Porras", afirmó el representante de Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, Andrés López. El líder indígena rechazó la reelección de la funcionaria tras señalar que la gestión actual ha causado daño al país al distorsionar la justicia "a favor de mafias" y criminalizar a periodistas y defensores de derechos humanos.

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