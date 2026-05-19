 Política migratoria de Trump afecta familias guatemaltecas
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Política migratoria de Trump impacta a familias guatemaltecas: más niños quedan sin sus padres

Más de 145 mil niños de EE.UU. han sido separados de sus padres de diferentes nacionalidades por ICE, según un informe

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Más de 145 mil niños estadounidenses han sufrido la detención de uno de sus padres desde que el presidente Donald Trump volvió al cargo en enero de 2025 y más de 22 mil de ellos la de ambos progenitores, según un informe de la Brookings Institution hecho público esta semana.

En concreto, el estudio establece que son 146 mil 635 menores los afectados por las políticas migratorias de Trump y que, de esta cifra, el 36,5 % son menores de seis años, el 36,1 % tienen entre seis y 12 años y el resto, entre 13 y 17.

Respecto a la nacionalidad de los padres detenidos, el informe de Brookings señala que la nacionalidad más afectada es la mexicana, con hasta un 53,7 % del total, seguida de Guatemala y Honduras, con un 15 % y un 10,7 %, respectivamente.

El estudio también se centra en el lugar donde se han producido las detenciones y Washington D.C. y Texas concentran la mayor proporción de niños ciudadanos estadounidenses con un progenitor afectado, con más de cinco por cada 1.000.

El análisis de Brookings matiza que no existen datos fiables sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre qué sucede con ellos una vez que su progenitor es arrestado, por lo que se centran en los detenidos, sobre quienes tienen "mejor información que sobre los deportados".

Estas cifras, relativas a los menores afectados por las decisiones en política migratoria de la Casa Blanca, reflejan la intensidad de la labor realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), desde que Trump regresó al poder y que han generado protestas por todo el país.

Actualmente, y según el informe de Brookings, unas 60.000 personas se encuentran detenidas, y casi 400.000 han sido trasladadas a centros de detención del ICE.

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Plan de preparación familiar

El análisis de Brookings recoge las dudas sobre el destino de los niños que son separados de sus progenitores y recoge recomendaciones de asociaciones que "animan a los padres que desean que sus hijos permanezcan en Estados Unidos a elaborar un plan de preparación familiar, designando a un amigo o familiar cercano que se hará cargo del niño si ellos no pueden hacerlo".

"En muchos de estos casos, el gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás, y la mayoría de los padres prefieren evitar el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso si solo cuentan con opciones de cuidado deficientes", señala el estudio migratorio.

Además, el informe apunta que el número de niños ciudadanos estadounidenses que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los 145.000 que se estima que la han sufrido durante el tiempo de la segunda administración Trump.

Brooklings calcula que hay 13 millones de adultos indocumentados o con estatus migratorio irregular, con protección parcial y que, entre sus familias se encuentran más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluyendo casi 2,5 millones de niños que podrían enfrentar la detención de ambos.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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