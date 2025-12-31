 Retornos de guatemaltecos desde EE. UU. caen 22% en 2025
Cifra de guatemaltecos retornados desde EE. UU. cae un 22% en 2025

Guatemala recibió los últimos tres vuelos de migrantes connacionales retornados este año.

Estados Unidos deportó a 48 mil 405 migrantes guatemaltecos durante 2025, lo que supone un descenso del 22 % en comparación con 2024 -y el número más bajo en los últimos tres años-, una caída que se produce a pesar de la ofensiva contra la migración irregular lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada al poder el pasado enero.

El retorno forzoso de los migrantes desde EEUU se produjo en 532 vuelos, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración.

Precisamente los últimos tres vuelos de migrantes guatemaltecos llegaron ayer a Guatemala con 245 deportados, para cerrar el año con un total de 48 mil 405 personas devueltas a su país natal, una cifra menor a las 61 mil 680 de 2024.

Un nuevo comienzo

Debido a la pobreza y la violencia, cada año miles de guatemaltecos parten de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Uno de los retornados este martes, Marvin Orozco, contó a EFE que se encontraba en Estados Unidos desde 2005. "Llevaba allá ya 20 años. Fue una bendición porque en la estancia allá el señor nos bendijo. Lo único (malo) es ahora, la pérdida de la familia", explicó.

Orozco indicó que dejó a sus cuatro hijos en Estados Unidos y que ahora en Guatemala va "a poner un negocio para poder echar para adelante", aclarando que no tiene planes de volver a Estados Unidos.

Otro migrante deportado, Pedro Gómez, relató a EFE que se fue a Estados Unidos "por necesidad" y por la "pobreza" con la que vivía en el departamento de Huehuetenango, en el noroeste del territorio guatemalteco.

"Voy a comenzar de nuevo. Hay que echarle ganas", dijo optimista, entusiasmado por iniciar un negocio de construcción en Guatemala.

Los tres vuelos que aterrizaron este martes en el aeropuerto La Aurora de la Ciudad de Guatemala provenían de Alexandría (en el estadio de Luisiana), Jacksonville (Florida) y Houston (Texas).

Marcada reducción en deportación de guatemaltecos

La cifra de deportados este año desde EE.UU. es la menor en al menos los últimos tres años, con 55 mil 302 guatemaltecos enviados de manera forzosa a su país en 2023 en 470 vuelos y 61 mil 680 en 2024 en 508 vuelos.

Esta caída se produce a pesar del endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, donde Trump ha priorizado la lucha contra la migración irregular desde su llegada al poder hace casi un año, reduciendo drásticamente el número de cruces irregulares por la frontera o impulsando las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desencadenando el miedo entre la población migrante irregular a salir de sus casas.

En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30 % más de vuelos de deportación.

Solo en territorio estadounidense se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU.

