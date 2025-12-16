Alerta de viaje: EE. UU. advierte sobre seguridad en Sololá

La Embajada de los Estados Unidos de América dio a conocer que, tras el anuncio del Gobierno de Guatemala sobre un Estado de Prevención de 15 días en el departamento de Sololá, se emitió una alerta de viaje con respecto a esta zona de Guatemala.
La medida surgió debido a hechos recientes de violencia entre las comunidades vecinas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, donde se reportan al menos 14 personas fallecidas, incluido un militar.
Ante esta situación, la nación norteamericana recomendó a sus ciudadanos evitar la zona por su seguridad y utilizar rutas alternas al transitar por áreas cercanas, incluyendo viajes hacia o desde Quetzaltenango.
Guatemala establece "estado de prevención" en dos comunidades tras enfrentamiento
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, estableció el pasado domingo el "estado de prevención" en dos municipios del departamento de Sololá históricamente enfrentados por disputas territoriales, después de que una nueva confrontación dejara fallecidos. También se ha reportado de manera oficial la presencia de "grupos armados ilegales".
"En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para entender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (...) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán", dijo Arévalo de León en rueda de prensa.
El mandatario agregó que desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado fuertemente armados se "aprovecharon maliciosamente" de un conflicto comunitario, que inició hace décadas entre Ixtahuacán y Nahualá, para desarrollar sus operaciones delictivas, poniendo en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio.
Medios locales informaron que el enfrentamiento fue entre miembros de ambas comunidades mientras que el Gobierno señala que fue "ataque deliberado" contra el Ejército de Guatemala por parte de paramilitares que habrían aprovechado esa disputa histórica.
El Gobierno guatemalteco difundió vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los "impactos" contra aeronaves del Ejército.
En la noche del pasado sábado, el Gobierno de Guatemala informó en un comunicado que "grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá" y que "adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes".