Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: "Estamos ante un grupo paramilitar"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, estableció el "estado de prevención" en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, históricamente enfrentados por disputas territoriales, después de que surgiera nueva confrontación que dejó personas fallecidas. La situación continúa tensa en el área, mientras las autoridades refuerzan las acciones para hacerles frente a estos hechos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, brindó detalles este lunes 15 de enero, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con respecto a la situación que se registra en esta zona, en donde se mantiene presencia del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el funcionario, todavía se está trabajando para determinar, efectivamente, de qué se trata todo este escenario, pues explicó que ha habido un conflicto histórico entre las comunidades y justamente es por ello que se asignaron equipos militares y policiales para evitar más agresiones entre los pobladores.
Sin embargo, enfatizó que en esta ocasión el ataque no se dio entre comunidades, sino que fue directo contra el destacamento militar ubicado en el lugar, algo que anteriormente nunca había ocurrido.
En cuanto al origen de este embate, el funcionario señaló: "Las imágenes mostradas ayer en la conferencia de prensa demuestran de que estamos ante un grupo paramilitar, no es una banda, no es un grupo que se ha asociado aleatoriamente para cometer una fechoría. Estamos hablando de gente que posee un armamento de alto poder y que, por lo visto, saben organizarse, saben moverse y tienen entrenamiento".
Los análisis realizados hasta ahora demuestran que estas personas también tienen alta capacidad de fuego, lo que se evidenció al ser capaces de mantener un ataque continuado durante todo el día al destacamento.
"Estamos por determinar quiénes son esas personas, quién es ese grupo y qué es lo que pretenden en realidad, porque esto traspasa la idea de que estamos ante un simple conflicto de límites territoriales", añadió Villeda.
Posible razón del ataque
El ministro indicó que las investigaciones avanzan con respecto a la situación en Sololá. La información de inteligencia que se tiene indica que es posible que se esté interrumpiendo un corredor para trasiego de muchas cosas, desde estupefacientes hasta armas de fuego.
Todavía se pretende establecer si los incidentes recientes están vinculados con el conflicto entre las comunidades. "La verdad es que a nosotros nos parece extraño, porque no estamos hablando (de la problemática histórica), cuando nos referimos al incidente que ocurrió entre jueves y sábado. No es una agresión que se haya dado de una comunidad a otra, porque precisamente tanto el Ejército como la PNC están en el lugar en una función de contención para evitar que comunidades se agredan, como ha sido el conflicto histórico. Sin embargo, aquí no estamos hablando de una agresión de una comunidad hacia otra. Estamos hablando de un ataque directo hacia el destacamento militar que está en esa zona", expuso.
Entonces, el posible origen de esta agresión surge de la idea de que se pretende quitar al Ejército del lugar para dejar libre ese corredor y poder trasegar cualquier tipo de objetos ilícitos o sustancias.