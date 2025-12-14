Vecinos de Ixtahuacán se expresan por los hechos violentos

Medios locales del departamento de Sololá difundieron un video durante este domingo (13/12/2025) en el que residentes del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá, expresaron su postura por los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado sábado en el territorio de Nahualá. En una mesa, varias personas se agruparon para leer un comunicado en el que, entre otras cosas, pidieron que se mantenga la presencia del Ejército de Guatemala en el área.
Asimismo, negaron cualquier participación en el ataque armado ocurrido y culparon a sus vecinos de Nahualá de haber agredido el destacamento militar en el que siete soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.
"Derivado del conflicto territorial entre ambos municipios, el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, repudia enérgicamente los hechos violentos efectuados por grupos de sicarios originarios de Nahualá", declararon en la conferencia de prensa.
Los participantes destacaron que los aludidos "bloquearon el paso vehicular en la ruta Interamericana, portando armas de fuego de alto calibre". Asimismo, los pobladores subrayaron que "en la Ley de Armas y Municiones, ese equipo se identifica como de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y de las fuerzas de seguridad y del orden público del Estado".
Según los expositores, el uso de esas armas es una "amenaza para todos los que transitan y hacen uso de esta única vía de locomoción, entre la ciudad capital y Quetzaltenango, específicamente en el kilómetro 157 de la ruta Interamericana".
Los vecinos consideraron que de esa manera están "poniendo en riesgo la vida y la integridad física de la población guatemalteca; específicamente, los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y de turistas extranjeros que visitan el occidente del país".
Acusaciones contra sus vecinos de Nahualá
Los lugareños de Santa Catarina Ixtahuacán agregaron que sus vecinos siempre actúan en una "total anarquía" y que son "un pueblo que no tiene respeto a la vida y hasta han atacado a las autoridades del gobierno".
"Hoy, el alcalde municipal de Nahualá y exautoridades municipales, como el exconcejal primero y autoridades del Comité de Poseedores de Tierras emiten declaraciones irresponsables en las que culpan al pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, de perpetrar ataques a pobladores de Nahualá, sin prueba alguna", mencionaron.
Agregaron que, "ya que quedó evidenciado, a través de videos que circulan en las páginas de los noticieros del país, que el conflicto está en el centro de Nahualá, en el que tienen retenidos a elementos de seguridad".
"Se evidencian también los comunicados que realizan, en donde amenazan a elementos del Ejército de Guatemala", añadieron.
Los pobladores argumentaron que las personas de "Nahualá se jactan de que vienen a sembrar tierras, cuando el verdadero objetivo es cometer ataques contra la población de Santa Catarina Ixtahuacán, ya que las tierras en conflicto se han declarado neutrales, a través de acuerdos con ambas autoridades municipales, y en presencia de altos mandos del gobierno de Guatemala".
En cuanto a las tierras, consideraron que actualmente son terrenos baldíos, en donde no existe ninguna siembra. "Hoy nuevamente, elementos del Ejército de Guatemala fueron atacados directamente en el destacamento militar que se ubica en la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán, en donde resultaron varios elementos del Ejército con heridas con proyectiles de armas de fuego de grueso calibre".
El portavoz de los vecinos aseguró que el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán "es un pueblo de paz, de tranquilidad, que respeta a las autoridades y a la ley, prueba de ello es el destacamento militar ubicado en la cabecera municipal, que resguarda la integridad de la población".
Los vecinos consideraron que "lo que ocurre en su comunidad es contrario a lo que se vive en Nahualá, donde sus pobladores habrían desalojado con armas de fuego a las fuerzas de seguridad del Estado"
Solicitan mantener la presencia militar en el área
"Santa Catarina Ixtahuacán solicita al Presidente de la República de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo de León, que de forma urgente se dé seguimiento y cumplimiento al límite territorial municipal", destacaron.
El portavoz afirmó que los vecinos de su localidad consideran que "esa es una solución definitiva a la conflictividad que persiste; con ello, buscan evitar más ataques de Nahualá, en contra del pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán".
En esta conferencia de prensa, solicitaron un "refuerzo y permanencia de la seguridad en la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán y en la carretera Interamericana, desde el kilómetro 148 al 171, para prevenir ataques".
"Asimismo, solicitamos de manera inmediata la instalación de un destacamento militar en el cantón Patzite o Pachipac, para el desarme de estas comunidades y que se implemente un control total de armas", solicitaron.
"El pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán agradece y respalda el actuar del Ejército de Guatemala, ya que desde enero del 2024 ha sido garante de la paz y la tranquilidad entre ambos pueblos", enfatizaron.
Finalmente, condenaron enérgicamente las acciones de grupos armados que operan al margen de la ley.