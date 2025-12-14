 Vecinos de Ixtahuacán se expresan por los hechos violentos
Nacionales

Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes

Residentes de Santa Catarina Ixtahuacán pidieron al Gobierno mantener el destacamento militar en la zona límite con Nahualá.

Compartir:
Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán negaron su participación en los hechos violentos del sábado., Captura de pantalla.
Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán negaron su participación en los hechos violentos del sábado. / FOTO: Captura de pantalla.

Medios locales del departamento de Sololá difundieron un video durante este domingo (13/12/2025) en el que residentes del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá, expresaron su postura por los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado sábado en el territorio de Nahualá. En una mesa, varias personas se agruparon para leer un comunicado en el que, entre otras cosas, pidieron que se mantenga la presencia del Ejército de Guatemala en el área.

Asimismo, negaron cualquier participación en el ataque armado ocurrido y culparon a sus vecinos de Nahualá de haber agredido el destacamento militar en el que siete soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

"Derivado del conflicto territorial entre ambos municipios, el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, repudia enérgicamente los hechos violentos efectuados por grupos de sicarios originarios de Nahualá", declararon en la conferencia de prensa.

Los participantes destacaron que los aludidos "bloquearon el paso vehicular en la ruta Interamericana, portando armas de fuego de alto calibre". Asimismo, los pobladores subrayaron que "en la Ley de Armas y Municiones, ese equipo se identifica como de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y de las fuerzas de seguridad y del orden público del Estado".

Según los expositores, el uso de esas armas es una "amenaza para todos los que transitan y hacen uso de esta única vía de locomoción, entre la ciudad capital y Quetzaltenango, específicamente en el kilómetro 157 de la ruta Interamericana".

Los vecinos consideraron que de esa manera están "poniendo en riesgo la vida y la integridad física de la población guatemalteca; específicamente, los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y de turistas extranjeros que visitan el occidente del país".

En este tema también consulte: Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá

Fotos: Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá

Según la versión de los residentes del área, es un total de 13 personas fallecidas por los enfrentamientos del sábado en ese lugar.

Acusaciones contra sus vecinos de Nahualá

Los lugareños de Santa Catarina Ixtahuacán agregaron que sus vecinos siempre actúan en una "total anarquía" y que son "un pueblo que no tiene respeto a la vida y hasta han atacado a las autoridades del gobierno".

"Hoy, el alcalde municipal de Nahualá y exautoridades municipales, como el exconcejal primero y autoridades del Comité de Poseedores de Tierras emiten declaraciones irresponsables en las que culpan al pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, de perpetrar ataques a pobladores de Nahualá, sin prueba alguna", mencionaron.

Agregaron que, "ya que quedó evidenciado, a través de videos que circulan en las páginas de los noticieros del país, que el conflicto está en el centro de Nahualá, en el que tienen retenidos a elementos de seguridad".

"Se evidencian también los comunicados que realizan, en donde amenazan a elementos del Ejército de Guatemala", añadieron.

Los pobladores argumentaron que las personas de "Nahualá se jactan de que vienen a sembrar tierras, cuando el verdadero objetivo es cometer ataques contra la población de Santa Catarina Ixtahuacán, ya que las tierras en conflicto se han declarado neutrales, a través de acuerdos con ambas autoridades municipales, y en presencia de altos mandos del gobierno de Guatemala".

En cuanto a las tierras, consideraron que actualmente son terrenos baldíos, en donde no existe ninguna siembra. "Hoy nuevamente, elementos del Ejército de Guatemala fueron atacados directamente en el destacamento militar que se ubica en la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán, en donde resultaron varios elementos del Ejército con heridas con proyectiles de armas de fuego de grueso calibre".

El portavoz de los vecinos aseguró que el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán "es un pueblo de paz, de tranquilidad, que respeta a las autoridades y a la ley, prueba de ello es el destacamento militar ubicado en la cabecera municipal, que resguarda la integridad de la población".

Los vecinos consideraron que "lo que ocurre en su comunidad es contrario a lo que se vive en Nahualá, donde sus pobladores habrían desalojado con armas de fuego a las fuerzas de seguridad del Estado"

Solicitan mantener la presencia militar en el área

"Santa Catarina Ixtahuacán solicita al Presidente de la República de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo de León, que de forma urgente se dé seguimiento y cumplimiento al límite territorial municipal", destacaron.

El portavoz afirmó que los vecinos de su localidad consideran que "esa es una solución definitiva a la conflictividad que persiste; con ello, buscan evitar más ataques de Nahualá, en contra del pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán".

En esta conferencia de prensa, solicitaron un "refuerzo y permanencia de la seguridad en la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán y en la carretera Interamericana, desde el kilómetro 148 al 171, para prevenir ataques".

"Asimismo, solicitamos de manera inmediata la instalación de un destacamento militar en el cantón Patzite o Pachipac, para el desarme de estas comunidades y que se implemente un control total de armas", solicitaron.

"El pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán agradece y respalda el actuar del Ejército de Guatemala, ya que desde enero del 2024 ha sido garante de la paz y la tranquilidad entre ambos pueblos", enfatizaron.

Finalmente, condenaron enérgicamente las acciones de grupos armados que operan al margen de la ley.

En Portada

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidost
Nacionales

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidos

07:39 PM, Dic 14
Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes t
Nacionales

Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes

08:58 PM, Dic 14
Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángelest
Farándula

Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángeles

10:09 PM, Dic 14
Toluca logra bicampeonato en la Liga MXt
Deportes

Toluca logra bicampeonato en la Liga MX

10:22 PM, Dic 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos