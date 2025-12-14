Presidente Arévalo decreta estado de Prevención en Nahualá

El presidente, Bernardo Arévalo, consideró que se está viviendo un momento crítico para la seguridad del departamento de Sololá y de todo el país, tras la reactivación del conflicto entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Arévalo aseguró, en conferencia de prensa de este domingo (14/12/2025), que el destacamento militar ubicado en la zona fue atacado el pasado sábado desde las 8:00 horas con armas de grueso calibre.
Por esa razón, el mandatario informó que se decretó un estado de Prevención en la localidad, porque desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado, fuertemente armados, se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario que inició hace décadas, entre Ixtahuacán y Nahuala. Arévalo explicó que el estado de Prevención tendrá una vigencia de 15 días.
El mandatario aseguró que el gobierno responde y por ello, en consejo de ministros, decidieron la implementación de medidas extraordinarias para atender esta situación crítica. De esa manera, explicó que emitieron el Acuerdo Gubernativo 1-2025 para declarar el estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá.
El objetivo de estas acciones es proveer la máxima protección posible y fortalecer la presencia del Estado, garantizar la protección de la población civil y evitar la consolidación de estructuras criminales en la zona. Sumado a este decreto, operativos de seguridad y el diálogo permanente con comunidades.
Según el jefe del Organismo Ejecutivo, para desarrollar sus operaciones, los grupos armados pusieron en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio.
El destacamento militar ubicado entre ambas comunidades fue atacado como parte de una estrategia criminal de estos grupos ilegales", declaró Arévalo.
Ataque contra helicóptero de rescate entre Nahualá e Ixtahuacán
El gobernante precisó que el ataque armado fue directo, en contra del destacamento militar, entre las 8:00 horas, hasta las 19:00 horas. Arévalo recalcó que el ataque se hizo "con armas de fuerte calibre y que dispararon a fuego abierto contra helicópteros de evacuación de heridos".
El mandatario resaltó que, durante la operación contra el destacamento militar, los grupos atacantes secuestraron a miembros de la estación de la Policía Nacional Civil (PNC), así como buses y transeúntes de la región.
"Es una situación grave", declaró el mandatario, antes de presentar imágenes de cómo los grupos ilegales, altamente armados, "están operando en el lugar". "Ustedes pueden ver la evidencia de su nivel de organización y preparación", resaltó Arévalo.
Ataque dirigido al destacamento militar
Arévalo subrayó que el ataque del sábado no ocurrió entre las comunidades, sino en contra de la unidad militar. Agregó que el jueves había existido un ataque, pero el más reciente se ejecutó con armas de mayor calibre.
Además, el mandatario indicó que el ataque en contra del destacamento militar, ubicado entre ambas comunidades, fue parte de una estrategia criminal.
Estos grupos ilegales armados realizaron un ataque directo contra el destacamento militar, entre las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con armas de fuerte calibre; dispararon a fuego abierto, inclusive dispararon contra helicópteros de evacuación de heridos, secuestraron miembros de la estación de la policía, así como buses y transeúntes de la región", señaló el gobernante.
El jefe del Ejecutivo enfatizó que el ataque fue intenso y sostenido al destacamento militar, lo que evidencia que estos grupos criminales buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área.
Su objetivo es claro, quedarse con el control del territorio, para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales, poniendo en riesgo a las comunidades", declaró.
"Pero mi gobierno no lo va a permitir, porque las comunidades no están solas, las fuerzas de seguridad del Estado ya están trabajando fuertemente para protegerlas; los pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan requirieron de una acción inmediata y contundente por parte del Estado de Guatemala, ante esta clara amenaza", indicó.
Ministro de Gobernación oficializa número de muertos
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que los agentes de la PNC fueron liberados ayer hasta el filo de la medianoche. De la misma forma oficializó que el número de fallecidos encontrados en el área del enfrentamiento fue de cinco personas y que no tiene detalles acerca de civiles heridos.
Entre las medidas para proteger al personal de seguridad, Villeda anunció que se equipó a la PNC con armamento de mayor calibre, para enfrentar a los agresores en igualdad de condiciones. El jefe del Interior mencionó que enviarán mejor personal y más capacitado para enfrentar los ataques, porque son perpetrados por grupos que se asociaron "y esto no es de la noche a la mañana", reafirmó, al subrayar que los agresores tienen entrenamiento militar.
En ese sentido, el Ministerio de la Defensa trabajará para repeler los ataques directos, desde el destacamento militar y las posiciones que ellos pretendan atacar. Para ello, se reforzará el área con personal militar, aseguraron.