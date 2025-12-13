Conflicto Nahualá - Ixtahuacán se reactiva con 9 fallecidos

Según el alcalde de Nahualá, Sololá, Manuel Guarchaj Tzep, el número de fallecidos por la reactivación del conflicto con Santa Catarina Ixtahuacán es de nueve, mientras la cifra de heridos alcanza los 10 y la de desaparecidos 6. El jefe edil expresó, en entrevista exclusiva a Emisoras Unidas FM, que lamenta el accionar del Ejército de Guatemala, porque "supuestamente ellos tienen que resguardar el orden, pero lamentablemente no se dieron cuenta del suceso".
Tzep agregó que los militares no se dieron cuenta del momento cuando los sicarios entraron y salieron de la comunidad en la que ocurrió el ataque. El jefe edil aseguró que sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán irrumpieron en el caserío Pachipac y emboscaron a personas trabajadoras que se empleaban en sus predios como canteros.
El entrevistado confirmó que pobladores de la localidad bloquearon el paso en la carretera Interamericana, como medida de presión hacia el ministro de Gobernación y ministro de la Defensa, para que reaccionen.
Nunca hemos querido más terreno, ni tampoco empujar a Santa Catarina Ixtahuacán. Estamos respetando el marco del acuerdo y las tres caballerías con 45 manzanas", aseguró Tzep.
Denuncian disparos desde un helicóptero en Nahualá
El funcionario habló de un helicóptero, que no se sabe de quien es, pero que habría hecho disparos sin que el Ejército se diera cuenta. Asimismo, Tzep lamentó lo ocurrido y que esto deje niños huérfanos y mujeres viudas.
Pedimos al Estado, especialmente al Comandante General del Ejército, que es el presidente Bernardo Arévalo, que reaccione y que de verdad busque la paz y la solución de este conflicto, que está muy claro"
Manuel Tzep, alcalde de Nahualá
Hemos demostrado con papeles que Nahualá no está pidiendo más, ni tampoco está invadiendo algo que la ley y el derecho de posesión no le permita al pueblo", destacó el funcionario.
Tzep describió que el ataque ocurrió en un sector en el que los comunitarios estaban trabajando y picando piedra, donde se elaboran las piedras de moler.
En ese contexto, el jefe edil confirmó que desde la mañana ha estado en conversaciones con el coronel a cargo de la quinta brigada del Ejército de Guatemala y con el gobernador, tratando de hacer las gestiones como corresponde, pero hasta el momento no hay respuesta.
El alcalde destacó el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y agradeció que llegaran hasta el lugar en conflicto para recuperar los cadáveres de las víctimas.
"Nosotros como pueblo de Nahualá hemos presentado todos los informes sobre la mesa", declaró al referirse a las negociaciones". Sin embargo, lamentó la pérdida de tiempo al señalar que el Estado está manejando el tema muy lentamente.
Agregó que están solicitando que se les de una seguridad más concreta y una respuesta inmediata para solicitar el conflicto, porque Nahualá ha pedido la paz y ha demostrado que no está invadiendo, solo queremos el derecho de posesión que nos han quitado por más de siete años.
Con información de la entrevista del Periodista Daniel Tzoc, de Emisoras Unidas FM.