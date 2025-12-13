Eventos prenavideños causarán congestionamiento este sábado

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que durante la jornada de este sábado (13/12/2025) se realizarán ocho eventos "de gran escala en la ciudad capital, relacionados con actividades prenavideñas" que generarán congestionamiento. El comunicador precisó que un desfile motorizado saldrá a las 12:00 horas del mediodía desde el parque Morazán.
Asimismo, Montejo reportó que habrá un desfile de bandas que hará su recorrido desde el parque Jocotenango, sobre el Paseo de la Sexta, a partir de las 15:00 horas. A las 17:00 horas, se espera gran afluencia de personas a un centro comercial de la ruta al Atlántico, por un espectáculo de luces.
El show de luces se estará realizando dentro del área comercial cercana al puente Belice, en la ruta al Atlántico, a partir de las 17:00 horas", precisó el portavoz vial.
Montejo agregó que vecinos de la colonia La Reformita llevarán a cabo un festival navideño a partir de las 19:00 horas, en la 17 avenida y 11 calle de la zona 12.
En otras noticias: La mujer fue detenida en la colonia Maya de la zona 18, ya que es requerida por el delito de extorsión.
Congestionamiento por actividades religiosas
Montejo añadió que habrá "otras cuatro actividades que comprenden eventos religiosos y católicos". La primera actividad cristiana que se realizará será "una procesión a partir de las 14:00 horas en la iglesia Cristo Rey, Concepción Las Lomas, zona 16", informó Montejo.
A las 16:00 horas habrá un evento religioso en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, en la 20 calle y 11 avenida de la zona 11", prosiguió el portavoz vial.
Según la lista de actividades, "A partir de las 17:00 horas se realizará un evento católico en la iglesia Santa María Guadalupe, ubicada en la 14 avenida y 6a. calle, de la colonia Quinta Samayoa, zona 7".
"A partir de las 17:30 horas, la parroquia Cristo Rey, ubicada en la 3a. calle y 11 avenida de la zona 15, también tendrá un movimiento religioso", informó Montejo.
El entrevistado hizo un llamado a la población para llegar con anticipación a sus actividades, utilizando los espacios asignados como estacionamiento; de ser posible, el comunicador pidió "optar por vehículos de alquiler".