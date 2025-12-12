 Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes II
Nacionales

Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes II

La mujer fue detenida en la colonia Maya de la zona 18 ya que es requerida por el delito de extorsión.

Compartir:
Alias "Carol" detenida en zona 18., Foto PNC
Alias "Carol" detenida en zona 18. / FOTO: Foto PNC

Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional  (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a la conviviente de uno de los prófugos terroristas de la mara 18 que se fugaron dela cárcel Fraijanes II.

Alias "La Carol" de 43 años, fue capturada por el delito de extorsión en la colonia Maya, zona 18 de la capital, vinculada como "paro" de la clica máster dance rap de barrio 18, además cuenta con una orden de captura señalada del delito de extorsión de fecha 4 de noviembre de este año, requerida por un juzgado de Guatemala. 

La captura se realiza en seguimiento a la constante búsqueda de prófugos del centro carcelario Fraijanes ll.

La Policía destacó que alias "La Carol" realizó varias visitas conyugales a Edwin René Ramírez Iboy, alias "El Crosty/Chucho" ranflero de la clica máster Dance rap, integrante de la rueda del barrio 18, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Otra captura

El pasado 10 de diciembre, fue capturada una mujer vinculada con el cobro de extorsiones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Se determinó que se trata de la pareja sentimental del prófugo de la justicia, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper" y/o "Wilo", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II.

La sindicada es Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, quien tenía vigente una orden de captura por extorsión, emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre.

Su detención ocurre por su implicación en el referido delito, pero también en seguimiento de la investigación para lograr la recaptura de los reos que continúan prófugos.

Más de 20 personas sufren intoxicación durante actividad religiosa

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a más de 20 pacientes en la ruta a San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Inacif confirma repatriación de restos de estadounidense desaparecido en Tikalt
Nacionales

Inacif confirma repatriación de restos de estadounidense desaparecido en Tikal

08:01 PM, Dic 12
¿Qué equipos son favoritos para llegar a la final del Apertura 2025?t
Deportes

¿Qué equipos son favoritos para llegar a la final del Apertura 2025?

03:54 PM, Dic 12
Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes II

09:42 PM, Dic 12
Vicente Fernández: recuerdan sus últimas palabras a cuatro años de su muertet
Farándula

Vicente Fernández: recuerdan sus últimas palabras a cuatro años de su muerte

05:36 PM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoJusticiaredes sociales#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos