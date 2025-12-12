Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes II

Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a la conviviente de uno de los prófugos terroristas de la mara 18 que se fugaron dela cárcel Fraijanes II.
Alias "La Carol" de 43 años, fue capturada por el delito de extorsión en la colonia Maya, zona 18 de la capital, vinculada como "paro" de la clica máster dance rap de barrio 18, además cuenta con una orden de captura señalada del delito de extorsión de fecha 4 de noviembre de este año, requerida por un juzgado de Guatemala.
La captura se realiza en seguimiento a la constante búsqueda de prófugos del centro carcelario Fraijanes ll.
La Policía destacó que alias "La Carol" realizó varias visitas conyugales a Edwin René Ramírez Iboy, alias "El Crosty/Chucho" ranflero de la clica máster Dance rap, integrante de la rueda del barrio 18, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Otra captura
El pasado 10 de diciembre, fue capturada una mujer vinculada con el cobro de extorsiones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Se determinó que se trata de la pareja sentimental del prófugo de la justicia, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper" y/o "Wilo", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II.
La sindicada es Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, quien tenía vigente una orden de captura por extorsión, emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre.
Su detención ocurre por su implicación en el referido delito, pero también en seguimiento de la investigación para lograr la recaptura de los reos que continúan prófugos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*