 Pandilleros fugados de Fraijanes II podrían estar en México
Pandilleros fugados de Fraijanes II podrían estar en México, según PNC

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a las acciones implementadas para ubicar a los prófugos de Fraijanes II.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Las autoridades guatemaltecas mantienen los esfuerzos para ubicar a los reos fugados de la cárcel Fraijanes II, ahora con el apoyo del equipo del FBI que recientemente llegó al país para contribuir en las acciones de búsqueda.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó detalles este miércoles 19 de noviembre con respecto al avance de las diligencias de investigación y operativos que se han implementado para intentar localizar a los 16 pandilleros del Barrio 18 que continúan prófugos.

El funcionario indicó que en el caso de al menos seis de ellos se considera que se podría seguirles la pista, pero de los 10 restantes no se tienen detalles, hasta ahora, sobre dónde podrían estar.

"Nosotros consideramos que de los 16 que aún hacen falta hay una cantidad (sin pistas). Como realmente no se tiene certeza de cuándo fue la fuga real, pudo haber sido hace meses, días, o precisamente en la fecha en la cual se hizo la alerta respectiva", dijo.

Indicó que de los seis que se hace referencia se considera que sí serán capturados posiblemente en Guatemala, pero de los demás existe una "probabilidad alta" de que están en México.

Gobernación coordina con el FBI acciones para la búsqueda de reos fugados

Autoridades de Gobernación se reunieron con los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, del FBI, que se unirá a las acciones para localizar a los 16 privados de libertad que siguen prófugos.

Otras fugas hacia México

El jefe policial indicó que esta no es la primera fuga que se da, pues se tienen al menos cinco antecedentes de reos que se han evadido y otros casos en los que se ha usurpado con otras personas su permanencia dentro de los centros carcelarios.

"En el caso de la Mara Salvatrucha aún tenemos a uno que está siendo trabajado por parte de ambos países para que se pueda retornar a nuestro país, ya que fue evadido. Estamos hablando de José Arturo Lago Reyes, alias el Phantom, que era uno de los máximos líderes de la pandilla", dijo.

Agregó que existe otro caso, el de José Ortiz Morales, alias "el Smoking", que eses del Barrio 18, se tiene antecedente de que fue retornado a Guatemala proveniente del territorio mexicano.

"(De los reos fugados de Fraijanes II) consideramos nosotros entonces que la mayoría de ellos, posiblemente, vayan a estar en el área fronteriza con México o ya en México", puntualizó Custodio Boteo.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

