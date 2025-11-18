FBI se une a la búsqueda de reos fugados en Guatemala

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reunió este martes 18 de noviembre con delegados del FBI para coordinar acciones que permitan localizar y recapturar a los pandilleros evadidos de la cárcel Fraijanes II.
El funcionario, acompañado por los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz, recibió esta tarde a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, quienes brindarán apoyo estratégico en la búsqueda de los 16 privados de libertad que evadieron la justicia.
La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, creada en septiembre de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se especializa en combatir organizaciones criminales transnacionales. Su presencia refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad.
El equipo del FBI llegó a Guatemala en respuesta a una solicitud planteada por Villeda en octubre pasado, cuando recién inició su gestión como titular del Interior. En esa ocasión, el ministro indicó que las autoridades nacionales tenían la capacidad de localizar a los reos prófugos, pero que contar con apoyo internacional permitiría agilizar la búsqueda.
Fuga masiva
Veinte miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II, ubicada en el sureste de la Ciudad de Guatemala, según se informó el pasado 12 de octubre. Cuatro ya han sido recapturados.
Desde que se conoció sobre la evasión masiva, la Policía Nacional Civil implementó una serie de operativos a nivel nacional, principalmente en áreas fronterizas, para intentar localizar a los privados de libertad. Asimismo, la Interpol activo alertas rojas para intentar localizar a los líderes pandilleros ante la posibilidad de que ya hayan dejado el territorio guatemalteco.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el pasado 23 de septiembre a la Barrio 18 «como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT). La describió como "una de las pandillas más grandes" del "hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7