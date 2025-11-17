FBI en Guatemala: ¿Cuándo llegará para buscar reos fugados?

El Gobierno de Guatemala espera que en los próximos días llegue al país el equipo del FBI, o Buró Federal de Investigaciones, para apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de búsqueda y recaptura de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II.
El pasado 24 de octubre, el entonces recién nombrado ministerio de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció que se solicitó a esa entidad internacional que se sumara a las acciones para poder localizar a los 16 privados de libertad que continúan prófugos tras haber evadido los controles de seguridad en esa prisión.
El funcionario aseguró que Guatemala tiene la capacidad para recapturar a los 16 miembros de la Barrio 18 evadidos, pero consideró que esta misión se cumplirá más rápido con la ayuda del FBI.
Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer una fecha exacta de la llegada de los investigadores al territorio guatemalteco. El presidente fue consultado al respecto del tema esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó:
"El equipo Vulcano, del FBI, estimamos que estará llegando esta semana a Guatemala. Su llegada se retrasó en virtud del cierre de la administración norteamericana por el impasse que tenían en el Congreso de los Estados Unidos", explicó.
El gobernante agregó que, una vez superado ese impasse, estarían movilizándose al país. "Y entiendo que estarán llegando en los próximos días, ya para integrarse al esfuerzo antipandillas", puntualizó.
Masiva fuga en Fraijanes
Veinte miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II, ubicada en el sureste de la Ciudad de Guatemala, según se informó el pasado 12 de octubre. Cuatro ya han sido recapturados.
En seguimiento de este caso, recientemente fueron ligados a proceso penal 24 guardias del Sistema Penitenciario y el exsubdirector del grupo B de la cárcel Fraijanes II por presuntamente tener vínculos con la masiva evasión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el pasado 23 de septiembre a la Barrio 18 como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT). La describió como "una de las pandillas más grandes" del hemisferio y "ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".