Guatemala solicita apoyo del FBI para recaptura de reos

El ministro de Gobernación designado, Marco Antonio Villeda, anunció este viernes 24 de octubre que se fortalecerán los procesos para lograr la recaptura de los 16 reos que continúan prófugos tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes II. En ese sentido, se buscará la colaboración de los Estados Unidos de América.
De acuerdo con las autoridades, desde que se tuvo conocimiento sobre la masiva evasión de privados de libertad, se implementaron las acciones de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad y se gestionó la asignación de recompensas a cambio de información que lleve a su ubicación.
Y aunque, según Villeda, el país tiene la capacidad para poder localizarlos y regresarlos tras las rejas, el factor tiempo es vital, por lo que se efectuarán todas las herramientas que sean posibles para que los pandilleros puedan quedar nuevamente bajo custodia de la justicia.
"Nosotros podemos y tenemos las capacidades para capturar, no lo dudo, el problema es cuánto tiempo llevaría. Necesita ser lo antes posible y, mientras más ayuda se tenga, mejor", expresó.
En ese sentido, anunció que estará requiriendo hoy mismo la colaboración de EE. UU. para que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas para que asista en la búsqueda de los fugados.
"Necesitamos toda la ayuda posible y, si (EE. UU.) tiene la capacidad de ayudar y capturar para sacarlos de las calles, por supuesto que lo voy a hacer y lo voy a solicitar", continuó el funcionario.
Certificación de cárceles
El nuevo titular de la cartera del Interior indicó que, entre otras acciones prioritarias, se procederá, en colaboración con socios estratégicos, a iniciar un proceso de certificación de todas las cárceles de Guatemala para que cumplan con estándares internacionales de seguridad.
Villeda y los viceministros de Seguridad, Estuardo Solórzano; y Antinarcóticos, Víctor Cruz, fueron presentados oficialmente por el presidente Bernardo Arévalo este viernes durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en el país.