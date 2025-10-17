 Avances en la búsqueda de prófugos en Fraijanes II
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

La PNC implementó operativos en colonias donde ya se ha tenido información de que podrían estar los reos fugados.

Operativos para la búsqueda de reos fugados de Fraijanes II
Operativos para la búsqueda de reos fugados de Fraijanes II. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus acciones en seguimiento a la evasión de los reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

El caso de la fuga se conoció el pasado fin de semana y desde entonces se ha reportado una primera recaptura, específicamente de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", líder de la clica Latin Family, quien fue ubicado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Para intentar localizar a los prófugos, en su mayoría líderes de la pandilla del Barrio 18, se ofrecieron Q150 mil de recompensa por cada uno a cambio de información que permita su recaptura.

En ese contexto, el subdirector General de Operaciones de la PNC, Esvin Quiché, informó que se han llevado a cabo acciones para la búsqueda de los 19 reos prófugos fugados.

Según dijo, desde el momento que tuvo conocimiento de esta fuga, inmediatamente se generó y activó el Plan Número 41, que es la búsqueda y nuevamente la aprehensión de las personas que evadieron los controles de las autoridades.

"A partir de ese día se ha generado una infinidad de acciones operativas para localizar y generar alguna información que los lleve a localizarlos", manifestó.

Indicó que se han implementado operativos enfocados en colonias donde ya se ha tenido información de que posiblemente se encuentren los reos fugados.

Añadió que las acciones están a cargo de personal del área de Investigación Criminal y otras unidades de la institución de seguridad para generar un trabajo coordinado que permita generar un mejor resultado.

Más llamadas para información sobre reos

El director de Crime Stoppers en Guatemala, Pedro Cruz, dio a conocer este viernes, 17 de octubre, que se ha tenido un aumento de llamadas con información útil sobre el posible paradero de los integrantes del Barrio 18 evadidos de la cárcel Fraijanes II.

La pandilla del Barrio 18 fue declarada como organización terrorista transnacional por Estados Unidos el pasado 23 de septiembre. Es considerada una de las pandillas más grandes del hemisferio, que ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras, países donde opera.

El Gobierno de Guatemala respaldó la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. y la consideró un "punto de inflexión histórico" en la lucha regional y global contra el crimen organizado y la violencia transnacional.

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridad

El mandatario confirmó la salida del ministro Francisco Jiménez de la cartera de Gobernación, así como de los viceministros Claudia Palencia y José Portillo.

