Jiménez sobre fuga de reos: "Salieron como Juan por su casa"

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó este martes 14 de octubre el seguimiento que se da al caso de la fuga de 20 reos del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II, de los cuales solo uno ha sido recapturado. Aseguró que se mantienen los operativos apoyados con toda la fuerza policial para ubicar a los prófugos, todos integrantes de la pandilla del Barrio 18 y, en su mayoría, líderes de clicas.
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario indicó que se tienen dos hipótesis con respecto a cómo sucedieron los hechos que permitieron la evasión; sin embargo, indicó que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y está en desarrollo una investigación, por lo que el expediente está bajo reserva y no podría ampliar mayores detalles.
El funcionario añadió que, lo que sí podría mencionar, es que hay un criterio general, enfocado en que no fue una fuga en la que hubo un agujero o un túnel, como vías de escape, por donde pudieran haber salido, un factor que consideró que hace más grave la situación.
"La hipótesis es que ‘salieron como Juan por su casa’. Tengo que reconocerlo y siempre he sido honesto en dar mis opiniones e información. Dudamos si fue por grupos grandes, incluso si fueron los 20, 10 o 5 o grupos más pequeños", expresó.
Añadió que esto implica necesariamente la participación del personal a cargo del centro de detención, no solo guardias penitenciarios, sino también de directores y subdirectores. Y fue justamente por ello que se tomó la decisión anunciada ayer sobre las destituciones de las autoridades de la prisión.
Aclaró que su salida de los cargos de estos funcionarios no esgrime la responsabilidad penal, pero este es un tema en el que trabaja el MP, mientras que el Ministerio de Gobernación apoya con todas las pesquisas, en el marco de su competencia.
En cuanto a cuándo se dieron las evasiones, el ministro dijo que se ha mencionado que podría haber sido en los últimos dos meses y medio que empezó este proceso, lo cual no descarto, pero indicó que no puede dar precisión.
Señaló que, si bien desde que se fortalecieron las acciones de combate contra las pandillas se tenía conocimiento de posibles evasiones, se desconocía cuándo, cómo y en qué centro se podrían dar. Por ello fue hasta que se supo de la ausencia de uno de los privados de libertad el pasado fin de semana que se encendieron las alertas sobre un caso concreto.
Compartió que de inmediato se dio la indicación de hacer no solo un conteo, sino una revisión de persona por persona entre los internos de Fraijanes II para establecer por medio del análisis de la huella digital si había alguna sustitución o faltantes.
"Para estas verificaciones con huellas se utiliza el MI3, un aparato que al poner la huella conecta con el Renap y da toda la información de la persona. Entonces, así se ve si la persona es realmente quien dice ser", señaló.
Fue a partir de ese análisis, que lleva horas, que se percataron de la fuga de los 20 reos. Esto se confirmó aproximadamente a las 05:00 o 06:00 de la mañana del domingo 12 de octubre, tras lo cual las autoridades brindaron la información oficial a la población.