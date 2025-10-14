 Diputados piden interpelar al ministro de Gobernación
Nacionales

Diputados piden interpelar al ministro de Gobernación tras fuga de reos

Los legisladores de diferentes bloques presentaron la solicitud a las autoridades del Legislativo.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia desde la Dirección General de la PNC., Mingob
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia desde la Dirección General de la PNC. / FOTO: Mingob

Diputados de diversas bancadas presentaron este martes, 14 de octubre, una solicitud para interpelar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, después de la fuga de 20 reos del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II.

La petición dirigida al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, fue firmada por parlamentarios que integran los bloques legislativos Valor, Nosotros, Elefante, Azul, Vamos, entre otros.

El oficio enviado a las autoridades del Legislativo señala que, basándose en los artículos 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso, se solicita fijar fecha y hora para el juicio político.

"A efecto comparezca ante la Representación Nacional para explicar la fuga de uno de los centros carcelarios del país de 20 presos integrantes de una estructura criminal catalogada como altamente peligrosa a nivel nacional e internacional", se detalla.

Asimismo, se colocaron las firmas en tinta azul de los diputados que hacen este planteamiento, que se elaboró con fecha 13 de octubre.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

