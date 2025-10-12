MP condena fuga de 20 reos e inicia investigaciones

El Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, emitió un pronunciamiento este domingo 12 de octubre de 2025, tras conocer la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II. En un comunicado, el MP "condenó enérgicamente la fuga de integrantes de estructuras criminales de un centro de detención".
Este lamentable hecho evidencia fallas graves en los mecanismos de control y vigilancia del ente responsable", sentenció el ente investigador.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la información se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, deducir responsabilidades y proceder conforme a la ley. La misiva afirma que el MP buscará que "ningún hecho quedará impune".