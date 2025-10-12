 MP condena fuga de 20 reos e inicia investigaciones
Nacionales

MP condena fuga de 20 reos e inicia investigaciones

El MP emitió un comunicado para fijar su postura tras conocer la fuga de 20 reos, entre los que figuran varios jefes del barrio 18.

Compartir:
Durante el procedimiento, la PNC compartió imágenes del interior del centro carcelario Fraijanes II., PNC de Guatemala.
Durante el procedimiento, la PNC compartió imágenes del interior del centro carcelario Fraijanes II. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, emitió un pronunciamiento este domingo 12 de octubre de 2025, tras conocer la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II. En un comunicado, el MP "condenó enérgicamente la fuga de integrantes de estructuras criminales de un centro de detención".

Este lamentable hecho evidencia fallas graves en los mecanismos de control y vigilancia del ente responsable", sentenció el ente investigador.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la información se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, deducir responsabilidades y proceder conforme a la ley. La misiva afirma que el MP buscará que "ningún hecho quedará impune".

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

Los organizadores calificaron la actividad como un “mega convite”, que recorre el Paseo de la Sexta del Centro Histórico.

En Portada

Presidios confirma fuga de reos en cárcel Fraijanes IIt
Nacionales

Presidios confirma fuga de reos en cárcel Fraijanes II

10:50 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12
¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlánt
Farándula

¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlán

10:39 AM, Oct 12
Nicolás Martínez brilla en el triunfo de Mixco ante Malacateco t
Deportes

Nicolás Martínez brilla en el triunfo de Mixco ante Malacateco

04:06 PM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal Madridredes socialesLluviasMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos