Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

El sonido de la música, emitida por enormes bocinas y ejecutada por Checha y Su India Maya, hizo retumbar las calles y avenidas de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala durante la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025 gracias a un enorme convite. Las parejas de bailarines, vestidas con coloridos trajes tradicionales, engalanaron los pasos de baile que varios capitalinos salieron a observar a orilla de banqueta.
Los convites que son una tradición en pueblos y municipios del país invadieron la capital gracias al Encuentro de Conviteros 2025, que convocó a más de 65 grupos de distintos departamentos de Guatemala. Los organizadores declararon que la presentación de baile en la capital se puede calificar de un "mega convite", que recorre el Paseo de la Sexta, con rumbo al Palacio Nacional de la Cultura.
El recorrido de la actividad inició en la 18 calle y 6a. avenida de la zona 1 a las 8:00 horas y según los organizadores, en el evento participan más de 3 mil personas, entre quienes integran las parejas de baile y quienes trabajan en la logística del evento. La jornada cultural fue preparada por la Coordinación de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), informaron en redes sociales.
Las autoridades del MCD instaron a los guatemaltecos a vivir esta experiencia única en las calles y avenidas de la zona 1. Según los organizadores, otro de los propósitos del evento es que los antiguos grupos de conviteros vivan un encuentro con organizaciones más jóvenes que se inician en esta tradición.