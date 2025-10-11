 Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constitución
Fotos: Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constitución

Niñas alzan la voz frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir que se cumplan sus derechos fundamentales.

Las niñas se reunieron en la Plaza de la Constitución para pedir por sus derechos. / FOTO: Alex Meoño

En el marco del Día de las Niñas, varias de ellas se concentraron en la Plaza de la Constitución durante la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025, en el área llamada Plaza de las Niñas. Las pequeñas desarrollaron varias actividades recreativas, pero entre las acciones lúdicas, varias de ellas alzaron la voz para pedir por sus derechos, en un atril instalado frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Solo queremos jugar, sin miedo a no regresar", manifestaron las pequeñas con una pancarta.

Durante la actividad, las participantes disfrutaron de varias actividades recreativas, mientras portaban algunas de sus demandas, entre ellas una que afirmó: "Las niñas no se tocan". Además, las pequeñas portaron playeras que llamaban a la "Lucha como niña".

La actividad llamada "Ronda de Las Niñas" fue organizada por la organización llamada "El Grupo de las Niñas", informó su vocera de 15 años, Maya Sanic.

Fátima Montenegro, representante de los organizadores, informó que también se congregaron en el lugar para celebrar que aún están vivas. Asimismo, manifestó que realizaron la actividad para hablar por las pequeñas que no tienen voz, por las niñas que ya no están con nosotros y por las 41 niñas fallecidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Exigimos al Estado que garantice el cumplimiento de nuestros derechos, porque los más vulnerables son educación, recreación, protección y salud", manifestó Montenegro.

Piden mejoras en educación

Durante la actividad, las pequeñas resaltaron que la protección de sus derechos es fundamental para los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, destacaron que es importante que la educación para que las niñas conozcan sus cuerpos, argumentando que este año se han reportado mil 439 casos de niñas embarazadas.

En la actividad, agregaron que esos casos de embarazos, en niñas de 10 a 14 años, fueron a causa de la falta de educación sexual en las escuelas. Agregaron que la importancia del tema radica en que todos los niños tienen derecho a conocer su cuerpo.

Las participantes agregaron que la educación en la sexualidad evitará que haya más niñas siendo madres a temprana edad. "Necesitamos que en las escuelas se hable de estos temas", reiteraron las pequeñas participantes.

Con imágenes del fotoperiodista Álex Meoño.

Bernardo Arévalo invita al papa León XIV a visitar Guatemala

Tras el encuentro con el papa León XIV, el mandatario destacó que la reunión fue “un verdadero honor” y subrayó que conversaron sobre el papel de las instituciones en la construcción de una Guatemala más justa y solidaria.

