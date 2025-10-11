El papa se reúne con Bernardo Arévalo

El papa Leon XIV recibió este sábado en el Vaticano al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien en sus reuniones en el Vaticano abordó temas como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia.
Tras la reunión con el Papa en la biblioteca del palacio pontificio, también el presidente tuvo un encuentro posteriormente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.
Durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las buenas relaciones entre Guatemala y la Santa Sede, así como la voluntad de reforzarlas aún más", informó el Vaticano en un comunicado.
Temas abordados
Posteriormente, añadieron "se abordaron cuestiones de interés mutuo, como la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia, así como la colaboración con la Iglesia local en favor de la cohesión social y el bien del país".
Así como también se habló de "algunas cuestiones de carácter sociopolítico regional e internacional, con especial atención a las migraciones y los conflictos actuales".
Invitación a Guatemala
Tras el encuentro con el papa León XIV, el mandatario destacó que la reunión fue "un verdadero honor" y subrayó que conversaron sobre el papel de las instituciones en la construcción de una Guatemala más justa y solidaria. Arévalo señaló que uno de los temas centrales fue la lucha contra la corrupción, compromiso que reafirmó como fundamental de su gobierno, además de abordar los retos que enfrenta el país en materia de migración y pobreza.
El mandatario también anunció que invitó oficialmente al Santo Padre a visitar Guatemala, invitación que —según dijo— fue recibida con interés por el pontífice.
Asimismo, el mandatario regaló al papa algunas reproducciones en pequeña escala de las imágenes de los pasos de las procesiones de Guatemala y objetos de artesanía tradicional.
El presidente llegó al Vaticano después de participar en Bruselas al foro Global Gateway de la UE, la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África.