Marco Antonio Villeda, nuevo Ministro de Gobernación

El Gobierno de Guatemala informó este viernes, 17 de octubre, que el presidente Bernardo Arévalo designó a Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación. También se anunció el nombramiento de dos viceministros, tras la reciente salida de la cúpula de la cartera que se dio ante la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.
De acuerdo con el Ejecutivo, el nuevo titular de la cartera del Interior, quien fue juez de Extinción de Dominio, cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción.
Aseguró que estos son atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad.
Villeda llega a la entidad después de que esta semana se notificara que Arévalo aceptó las renuncias del anterior ministro, Francisco Jiménez, y de los viceministros de Antinarcóticos, Claudia Palencia; y de Seguridad, José Portillo, tras la crisis desatada por la evasión de los privados de libertad, de los que solamente se ha logrado recapturar a uno.
Tras anunciar la decisión sobre el nuevo ministro, Arévalo agradeció que el licenciado Villeda asuma la importante responsabilidad en el momento complejo que atraviesa el país. Añadió que confía plenamente en su capacidad para enfrentar los desafíos de su nueva función.
"El liderazgo del ministro Villeda Sandoval será clave para avanzar en la transformación profunda que requiere el Ministerio de Gobernación, a fin de responder a las aspiraciones de justicia, seguridad y bienestar que el pueblo de Guatemala demanda con urgencia", se detalló en un comunicado del Ejecutivo citando al mandatario.
Se explicó que el ministro designado estaría tomando posesión del cargo tan pronto complete su salida del puesto que ostenta actualmente en el Organismo Judicial.
Perfil de Villeda Sandoval
El Ejecutivo compartió detalles del perfile del nuevo ministro de Gobernación:
- Juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial.
- Ha desempeñado cargos como: juez internacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras; magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de Extinción de Dominio y profesor universitario.
- Es abogado y notario.
- Posee una maestría en Derecho Penal.
- Estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.
Viceministros se suman a Gobernación
El Gobierno también anunció los nombramientos de los siguientes viceministros:
Viceministro de Seguridad:
- Estuardo Roberto Solórzano Elías: Más de 40 años de experiencia, ex viceministro de Seguridad en 2009, oficial de Policía con curso de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de España, director de investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público hasta 1999, exinspector general del Sistema Nacional de Seguridad y con experiencia en gerencia de seguridad e el sector privado.
Viceministro Antinarcóticos:
- Víctor Hugo Cruz Reynoso: Más de 18 años de experiencia en seguridad fronteriza en puertos de entrada terrestre, aéreos y marítimos, licenciatura en Criminología y Criminalística, catedrático universitario en la Escuela de Criminología, experto en aduanas, con experiencia en gerencia y desarrollo de proyectos para agencias del Estado en unidades especializadas en investigación de redes criminales, fundador y encargado de la unidad especial de búsqueda de fugitivos.