Más de 20 personas sufren intoxicación durante actividad religiosa

La noche de este viernes 12 de diciembre, más de 20 personas que participaban en una actividad religiosa sufrieron intoxicación alimentaria en la Finca Las Colinas, ruta a San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, varias personas que participaban en una actividad religiosa resultan intoxicadas luego de ingerir alimentos; aunque no se brindó detalles de qué tipo de alimentos consumieron.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Santa Isabel y El Tejar Chimaltenango asistieron brindando atención pre-hospitalaria y trasladando a más de 20 personas a la emergencia de Hospital Nacional de Chimaltenango.
Otro caso
El pasado 20 de noviembre en la aldea Chamisun, de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Bomberos reportaron al menos 15 menores de edad resultaron afectados por intoxicación.
Los niños consumieron alimentos y después de algunos minutos de haber comido, empezaron a presentar malestares.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron el apoyo de la entidad de socorro, que de inmediato coordinó el traslado de unidades para brindar asistencia a las personas afectadas.
"Los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención pre-hospitalaria a 15 menores que resultaron intoxicados luego de ingerir alimentos. Posteriormente, los trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Cobán", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los medios de la localidad reportaron que el incidente ocurrió en horas de la noche del miércoles 19 de noviembre durante una actividad religiosa. En cuanto a las posibles causas de la intoxicación, por ahora, se desconoce el origen.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*