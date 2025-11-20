 Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

Los bomberos les brindaron asistencia y los trasladaron al hospital regional de Cobán.

Compartir:
Los menores con síntomas de intoxicación fueron atendidos en un centro asistencial de Alta Verapaz., Bomberos Municipales Departamentales
Los menores con síntomas de intoxicación fueron atendidos en un centro asistencial de Alta Verapaz. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un caso de intoxicación se registró este jueves 20 de noviembre en la aldea Chamisun, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Los cuerpos de socorro confirmaron que al menos 15 menores de edad resultaron afectados.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, los niños consumieron alimentos, aunque no se brindó detalles de qué tipo o si fue durante alguna actividad. Después de algunos minutos de haber comido, empezaron a presentar malestares.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron el apoyo de la entidad de socorro, que de inmediato coordinó el traslado de unidades para brindar asistencia a las personas afectadas.

"Los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención pre-hospitalaria a 15 menores que resultaron intoxicados luego de ingerir alimentos. Posteriormente, los trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Cobán", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Los medios de la localidad reportaron que el incidente ocurrió en horas de la noche del miércoles 19 de noviembre durante una actividad religiosa. En cuanto a las posibles causas de la intoxicación, por ahora, se desconoce el origen.

Foto embed
Los menores fueron trasladados en varias ambulancias hacia el hospital regional. - Bomberos Municipales Departamentales

Intoxicación alimentaria

La intoxicación alimentaria ocurre cuando se consumen alimentos o bebidas contaminados con microorganismos dañinos como bacterias, virus o parásitos. La contaminación puede producirse en cualquier etapa de la cadena alimentaria: durante la producción, manipulación, almacenamiento o preparación.

Las causas más comunes incluyen una mala higiene en la cocina, el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, la falta de refrigeración adecuada, el uso de utensilios contaminados, y la ingestión de agua no potable.

Los síntomas suelen aparecer desde unas pocas horas hasta varios días después de ingerir el alimento contaminado, dependiendo del agente causante. Entre los signos más comunes se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. En algunos casos, puede haber deshidratación, debilidad y dolor muscular.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos