Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

Un caso de intoxicación se registró este jueves 20 de noviembre en la aldea Chamisun, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Los cuerpos de socorro confirmaron que al menos 15 menores de edad resultaron afectados.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, los niños consumieron alimentos, aunque no se brindó detalles de qué tipo o si fue durante alguna actividad. Después de algunos minutos de haber comido, empezaron a presentar malestares.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron el apoyo de la entidad de socorro, que de inmediato coordinó el traslado de unidades para brindar asistencia a las personas afectadas.
"Los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención pre-hospitalaria a 15 menores que resultaron intoxicados luego de ingerir alimentos. Posteriormente, los trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Cobán", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los medios de la localidad reportaron que el incidente ocurrió en horas de la noche del miércoles 19 de noviembre durante una actividad religiosa. En cuanto a las posibles causas de la intoxicación, por ahora, se desconoce el origen.
Intoxicación alimentaria
La intoxicación alimentaria ocurre cuando se consumen alimentos o bebidas contaminados con microorganismos dañinos como bacterias, virus o parásitos. La contaminación puede producirse en cualquier etapa de la cadena alimentaria: durante la producción, manipulación, almacenamiento o preparación.
Las causas más comunes incluyen una mala higiene en la cocina, el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, la falta de refrigeración adecuada, el uso de utensilios contaminados, y la ingestión de agua no potable.
Los síntomas suelen aparecer desde unas pocas horas hasta varios días después de ingerir el alimento contaminado, dependiendo del agente causante. Entre los signos más comunes se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. En algunos casos, puede haber deshidratación, debilidad y dolor muscular.
