Inacif confirma repatriación de restos de estadounidense desaparecido en Tikal

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó este viernes 12 de diciembre, que ya fueron repatriados los restos mortales del ciudadano estadounidense Raymond Vincent Ashcroft, de 66 años luego de su misteriosa desaparición en marzo de 2023 en el parque nacional de Tikal.
La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público (MP), a través de su sede en Petén, indicó que la osamenta fue localizada el pasado 21 de julio de 2025 a unos 14 kilómetros del sitio arqueológico. Junto a los restos se encontraron una camisa lila, sandalias y pantalones cortos, prendas que coinciden con las que Ashcroft vestía el día de su desaparición.
Ashcroft formaba parte de un grupo de observadores de aves que recorría Tikal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Su búsqueda se extendió por más de un mes y diariamente salía una comisión de vigilancia que llevaba a cabo los patrullajes necesarios para dar con el paradero del extranjero. En algunas ocasiones se sumaban agentes de la Policía Nacional Civil y elementos castrenses.
La última información que compartieron las autoridades al respecto es que se mantendrían las acciones por tiempo indefinido, pero no fue localizado.
Turista alemán muere en Tikal
Un turista alemán que se encontraba desaparecido en el Parque Nacional Tikal, Petén, fue localizado sin vida el 11 de enero de 2022, según confirmaron las autoridades.
Baitz Stephan, de 53 años, se extravió tres días antes tras separarse del grupo de visitantes con el que hacía el recorrido en el lugar.
Su desaparición fue reportada por sus acompañantes y desde entonces se formó un equipo multidisciplinario para realizar su búsqueda.
Se retomaron las acciones y finalmente se obtuvieron resultados al hallar su cuerpo en el área denominada "El Arroyo", a ocho kilómetros al sureste de la plaza central de Tikal.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*