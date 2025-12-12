 Condenan a hombre por dañar templo del Parque Nacional Tikal
Condenan a hombre por dañar templo del Parque Nacional Tikal

El hombre que causo daños a uno de los templos de Tikal tiene prohibido el ingreso durante el tiempo que dure la condena.

Una denuncia alertó a los policías de la División de Seguridad Turística (Disetur) con respeto a un incidente que se había registrado en una de las áreas del recinto., Foto PNC
Una denuncia alertó a los policías de la División de Seguridad Turística (Disetur) con respeto a un incidente que se había registrado en una de las áreas del recinto. / FOTO: Foto PNC

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural de Petén emitió sentencia condenatoria  a través del procedimiento especial de aceptación de cargos, al hombre señalado de causar daños al patrimonio cultural de Guatemala debido a que dañó uno de los templos durante su visita al parque nacional Tikal, informó el Ministerio Público (MP).

Dicho Juzgado le impuso a Bacilio, de 33 años, una pena de 3 años de prisión conmutables y el pago de Q 10 mil quetzales como reparación digna, suma que será entregada en insumos para beneficio del Parque Nacional Tikal.

Adicionalmente, el juzgador dictó penas accesorias que conllevan la restricción de derechos políticos y la prohibición de ingresar al Parque Nacional Tikal durante el tiempo de la condena, confirmándose también que el sentenciado ya efectuó la disculpa pública correspondiente.

La Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, indicó que la sentencia deriva de los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2025, cuando el sentenciado fue sorprendido en flagrancia mientras realizaba un grafiti en el lado sur del Templo II del Parque Nacional Tikal, ocasionando un daño irreversible que constituye el delito de depredación de bienes culturales.

Acerca del Templo II

Es una pirámide ceremonial construida durante el Período Clásico de la civilización maya (aprox. siglo VIII d.C.). Está ubicado en el lado oeste de la Gran Plaza, justo frente al famoso Templo I.

Recibe el nombre de "Templo de las Máscaras" por dos máscaras grandes y talladas que adornaban la fachada del templo superior. Aunque hoy ya no se conservan completas, se sabe que estaban dedicadas a representaciones simbólicas importantes para la realeza maya.

Esta es una de las áreas más visitadas porque es accesible para subir, a diferencia del Templo I. Tiene aproximadamente 38 metros de altura y cuenta con una escalinata amplia en la parte frontal. Conserva su peine crestería, una estructura decorativa vertical típica de los grandes templos mayas. Desde sua parte superior se puede observar buena parte de la Gran Plaza.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

