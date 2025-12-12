VIDEO. Bus extraurbano cae a hondonada en Huehuetenango

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este viernes, 12 de diciembre, en el kilómetro 323, en jurisdicción de Camojá, La Democracia, en el departamento de Huehuetenango. En el hecho se vieron involucrados los conductores de un automóvil tipo camioneta y un bus extraurbano.
El momento exacto en el que ocurrió el percance quedó grabado en video. En las redes sociales fue difundida la grabación que muestra cómo colisionaron ambos vehículos que circulaban uno en cada sentido de la vía.
Las imágenes fueron captadas por personas que viajaban a bordo de otro automóvil, justo atrás del carro particular, y muestran que, después del fuerte choque, el piloto de la unidad de transporte de pasajeros perdió el control del volante y se precipitó a una hondonada.
De manera preliminar, se reportó que el vehículo habría invadido el carril contrario, lo que ocasionó el percance que generó que el autobús volcara y cayera al precipicio.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas como consecuencia de este hecho vial.