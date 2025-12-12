Ruta al Pacífico: Tránsito complicado tras incidentes

Serias complicaciones para transitar se mantienen este viernes, 12 de diciembre, en la ruta al Pacífico como consecuencia de una serie de incidentes viales ocurridos en el kilómetro 23.5, en los cuales se vieron involucrados varios vehículos de transporte pesado y de carga.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, ocurrió un percance vial que generó que un camión quedara atascado en una cuneta del sector, en el tramo que se dirige hacia el sur, por lo que se coordinó la presencia de una grúa para apoyar en su retiro.
Sin embargo, en el momento en el que esta unidad era utilizada para realizar las labores de movilización del obstáculo, ocurrió un nuevo incidente. Aparentemente por diferencias en el peso entre los vehículos, de repente la grúa que apoyaba en el área volcó sobre la vía pública.
En ese contexto, la PMT coordinó la presencia de más grúas que fueron trasladadas al sector para poder retirar ambos vehículos accidentados. Pero, otro inconveniente surgió mientras se desarrollaban las maniobras que pretendían liberar el tramo e incluso complicó todavía más la circulación.
"Una grúa que se encontraba trabajando para reubicar los separadores viales en el lugar del hecho de tránsito, en el km 23.5, sufrió una falla mecánica y se quedó obstaculizando el carril izquierdo hacia la Ciudad de Guatemala", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.
Largas filas en ruta al Pacífico y alrededores
Según la información compartida con respecto a la situación en la ruta al Pacífico, el accidente desencadenó más de 15 kilómetros de congestionamiento vehicular. Las largas filas se observaban desde ese punto, también afectaban el kilómetro 21, y Bárcena, Villa Nueva, desde el Amate, donde los conductores buscan incorporarse a la CA-9.
De igual forma, las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala señalaron que el referido hecho impactó en esa jurisdicción, afectando la circulación vehicular en calzada Aguilar Batres y Anillo Periférico. Por ello, pidieron a los usuarios tomar en cuenta la información y utiliza vías alternas.
La PMT de Villa Nueva continúa con los esfuerzos para poder librerar el tramo y ya se ha empezado a permitir el paso parcial de vehículos, mientras se concluye el retiro de los obstáculos. Sin embargo, cuando se habilitó la vía en el kilómetro 23.5, algunos de los pilotos seguían estacionados sobre la ruta, así que se verificó que se habían quedado dormidos tras las horas de espera y el cansancio acumulado.
"Agentes de la PMT se encuentran despertando a los conductores del transporte pesado que se encontraban en la ruta CA-9, en esa fila de vehículos, prácticamente dormidos. Lo que ha generado lentitud en el tránsito vehicular", relató Santos.
El llamado para la población afectada es que sigua las instrucciones de los agentes de tránsito, si le es posible busque otros puntos para transitar y tener paciencia, ya que se hacen las gestiones para poder dejar despejada la vía.