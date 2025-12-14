Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá

Vecinos del municipio de Nahualá, en el departamento de Sololá, realizan un homenaje en memoria de los pobladores que fallecieron tras los recientes enfrentamientos armados en su territorio. En el centro de la población fueron colocados los ataúdes adornados con flores, ante la presencia de los dolientes y cientos de residentes.
Entre lágrimas y tristeza, varios pobladores se han dado cita para darles el último adiós. Según los residentes del área, son 13 los fallecidos, pero además hay varias personas desaparecidas, aunque ese extremo será confirmado por las autoridades.
Con información del periodista Alberto Chaclán, de Emisoras Unidas FM.