 Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá
Nacionales

Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá

Según la versión de los residentes del área, es un total de 13 personas fallecidas por los enfrentamientos del sábado en ese lugar.

Momentos de dolor y tristeza se viven en Nahualá, por el deceso de varios vecinos., Alberto Chaclán.
Momentos de dolor y tristeza se viven en Nahualá, por el deceso de varios vecinos. / FOTO: Alberto Chaclán.

Vecinos del municipio de Nahualá, en el departamento de Sololá, realizan un homenaje en memoria de los pobladores que fallecieron tras los recientes enfrentamientos armados en su territorio. En el centro de la población fueron colocados los ataúdes adornados con flores, ante la presencia de los dolientes y cientos de residentes.

Entre lágrimas y tristeza, varios pobladores se han dado cita para darles el último adiós. Según los residentes del área, son 13 los fallecidos, pero además hay varias personas desaparecidas, aunque ese extremo será confirmado por las autoridades.

Conflicto Nahualá - Ixtahuacán se reactiva con nueve fallecidos

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzep, aseguró que el bloqueo de la ruta Interamericana se hizo para llamar la atención de las autoridades.

Con información del periodista Alberto Chaclán, de Emisoras Unidas FM.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco#liganacionalredes socialesJusticia
