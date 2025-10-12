Embajada de EE.UU. afirma que fuga de reos es inaceptable

"La fuga de terroristas del Barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable", aseguró la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Guatemala durante la noche de este domingo 12 de octubre de 2025. La sede diplomática recordó que "el 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son y hará rendir cuentas a cualquiera que haya brindado, brinde o decida brindar apoyo material a estos prófugos u otros miembros de pandillas".
El Gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense", afirmó la embajada.
"Todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados", finalizó.
Cabe destacar que la sede diplomática se pronunció por medio de un mensaje emitido en su perfil de la red social Facebook.