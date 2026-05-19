 Agentes de la PMT reducen a presunto agresor de mujer
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Graban momento en que agentes de la PMT reducen a presunto agresor de mujer

Así neutralizó la PMT a un hombre que causaba disturbios en Salamá, Baja Verapaz.

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ombre es neutralizado por PMT tras causar disturbios en Salamá., Captura de pantalla video de Facebook.
ombre es neutralizado por PMT tras causar disturbios en Salamá. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) neutralizaron a un hombre que presuntamente agredió a una mujer en cercanías de Plazuela La Infiesta, en el municipio de Salamá, Baja Verapaz.

El incidente ocurrió la mañana del lunes 18 de mayo de 2026, cuando, según testigos, el individuo comenzó a comportarse de manera agresiva, poniendo en riesgo a las personas que transitaban por el sector.

En las imágenes se observa al hombre caminando de un lado a otro, visiblemente alterado, mientras insultaba a peatones y generaba temor entre quienes se encontraban en el lugar.

En un momento, el sujeto lanzó una patada contra la venta de una persona que se ganaba el sustento diario, provocando indignación entre vecinos y comerciantes del sector.

Debido a la situación, agentes de la PMT intervinieron para evitar que continuara la agresión y proteger a la mujer involucrada, así como a las demás personas presentes.

El video muestra cómo los agentes lograron neutralizar al individuo en el suelo para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron el procedimiento correspondiente.

Hecho ocurre días después de ataque armado contra agente de PMT

El incidente ocurre apenas una semana después de otro hecho que conmocionó a la población de Salamá.

En aquella ocasión, un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una agente de la PMT fue atacada a balazos mientras realizaba labores de ordenamiento vehicular.

Las imágenes captaron cuando la agente regulaba el tránsito en la vía pública y un hombre, ubicado a un costado de la calle, sacó un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones, provocando que cayera herida sobre la cinta asfáltica.

Posteriormente, el presunto responsable fue capturado por las autoridades, mientras que la agente logró recuperarse en un centro asistencial.

Difunden video del momento exacto en que atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá

Cámara capta cómo atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá, Baja Verapaz.

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