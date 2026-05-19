 Tránsito en Villa Nueva: Vehículos averiados impactan la movilidad
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Tránsito en Villa Nueva: Vehículos averiados impactan la movilidad

La PMT coordinó la habilitación de carriles reversibles en dos puntos específicos por complicaciones en la circulación vehicular.

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Complicaciones para el tránsito en ruta entre Villa Nueva y Milpas Altas., PMT de Villa Nueva
Complicaciones para el tránsito en ruta entre Villa Nueva y Milpas Altas. / FOTO: PMT de Villa Nueva

El tránsito en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, y sus alrededores presenta complicaciones debido a diferentes incidentes que se han reportado en las primeras horas de este martes 19 de mayo. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) le da seguimiento a las diferentes emergencias.

Dalia Santos, vocera de la institución, detalló que en la conexión entre Bárcena, Villa Nueva, hacia Milpas Altas, una ruta que a diario registra alta movilidad, se han presentado al menos dos eventos que impactan directamente en la circulación vehicular.

Explicó que en el espacio de salida de la ruta principal de Bárcena, en ascenso hacia Milpas Altas, se encuentra un vehículo de transporte pesado que presenta fallas mecánicas. Los agentes están realizando las gestiones correspondientes para poder retirar el obstáculo.

Una situación similar se presenta en el kilómetro 27 del referido tramo, donde un tráiler se quedó varado al presentar desperfectos en su funcionamiento.

"Los agentes hacen las coordinaciones de las grúas y están coordinando carriles reversibles en los dos puntos de este trayecto, por lo que recomendamos estar muy atentos de las instrucciones", expresó Santos.

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