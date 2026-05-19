CR7 encabeza la convocatoria de Portugal para el Mundial

Este será el sexto y último Mundial de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa.

La selección de Portugal confirmó este martes la convocatoria oficial para el Mundial 2026, una cita histórica que marcará la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero portugués volverá a liderar al combinado luso en la máxima competición del fútbol internacional, consolidando así una trayectoria legendaria que se extenderá a seis Copas del Mundo. La lista fue anunciada por el seleccionador español Roberto Martínez, quien apostó por una mezcla de experiencia y juventud para afrontar el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al Nassr FC, continúa siendo una de las principales referencias ofensivas de Portugal pese al paso del tiempo. El atacante ya había adelantado meses atrás que esta edición sería la última de su carrera mundialista, cerrando así un capítulo inolvidable en la historia del fútbol. Junto a él destacan futbolistas consolidados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha, quienes serán piezas fundamentales en el esquema táctico de Martínez.

La última oportunidad de Cristiano de conquistar el Mundial

Entre las novedades de la convocatoria sobresale la presencia de Gonçalo Guedes, delantero de la Real Sociedad, cuya versatilidad fue destacada por el técnico portugués durante la conferencia de prensa celebrada en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa. Martínez elogió la capacidad del atacante para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas y aprovechar los espacios en el contragolpe, características que podrían resultar decisivas en partidos de alta exigencia. Además, la lista incluye nombres importantes en defensa y mediocampo, como Rúben Dias, João Cancelo y Rafael Leão.

La convocatoria portuguesa genera grandes expectativas entre los aficionados, no solo por la calidad del plantel, sino también por el simbolismo que representa el último Mundial de Cristiano Ronaldo. El veterano delantero buscará despedirse del escenario más importante del fútbol con una actuación memorable y, posiblemente, con la ilusión de conquistar el único gran título que aún falta en su extraordinaria carrera. Portugal llegará al torneo como una selección competitiva, equilibrada y con suficiente talento para aspirar a pelear por el campeonato mundial.

Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA - FIFA

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