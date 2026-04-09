 LEGO Original de Cristiano Ronaldo y Messi en Guatemala
Farándula

¿Dónde puedes comprar en Guatemala el lego original de Cristiano Ronaldo y Messi?

El comercial que reunió a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y otras estrellas del fútbol no solo se hizo viral ahora también puedes tenerlos en tu casa en versión LEGO. Te contamos dónde comprarlos en Guatemala y cuánto cuestan.

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LEGO, Redes sociales
LEGO / FOTO: Redes sociales

La marca LEGO volvió a sacudir las redes sociales con un ambicioso comercial rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que reunió a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El video, que rápidamente se volvió viral, sorprendió por la aparición de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes protagonizan una pieza publicitaria cargada de creatividad, nostalgia y pasión por el deporte.

Pero más allá del impacto del anuncio, lo que ha generado aún más conversación es el lanzamiento de figuras coleccionables inspiradas en estos íconos del fútbol.

Las figuras LEGO de Cristiano Ronaldo y Messi

Entre los productos más buscados destacan las ediciones especiales de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, diseñadas como piezas de colección para fans del fútbol y amantes de LEGO.

El set de Cristiano Ronaldo lo muestra con su icónica pose, vistiendo los colores de Portugal, mientras que el de Messi incluye una base decorativa y elementos que celebran su legado en el fútbol mundial.

También se han lanzado otros sets como el trofeo de la Copa del Mundo, pensado como pieza decorativa para fanáticos.

¿Dónde comprarlos en Guatemala?

Actualmente, estos sets no se encuentran de forma masiva en tiendas físicas en Guatemala y se espera que antes que inicie el Mundial en junio ya estén disponibles. Sin embargo, sí pueden adquirirse a través de plataformas digitales.

Una de las opciones es Amazon, donde los productos están disponibles para compra internacional. Otra alternativa es Pacifiko, que ya ofrece estos artículos con envío al país.

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Lego FIFA - Redes sociales

En esta última alternativa el set de Cristiano Ronaldo se encuentra aproximadamente en Q1,005, mientras que el de Messi ronda los Q1,395. Por su parte, el trofeo de la Copa del Mundo puede superar los Q3,000, dependiendo de disponibilidad y costos de importación. Esta opción ofrece pagos en efectivo al momento de recibir y pagos con tarjetas de débito o crédito, incluso visacuotas.

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Lego FIFA - Redes sociales

El comercial que lo cambió todo

El éxito de estos productos está directamente ligado al impacto del comercial de LEGO, que logró conectar con millones de personas al reunir a las figuras más influyentes del fútbol actual.

De acuerdo con reportes internacionales, la campaña implicó inversiones millonarias para contar con la participación de los jugadores, siendo Cristiano Ronaldo uno de los mejor pagados por su aparición.

El anuncio no solo promociona juguetes, sino que también apela a la emoción del fútbol de cara al Mundial 2026, posicionando a LEGO como una marca capaz de unir generaciones a través del juego y la nostalgia.

Con este lanzamiento, LEGO apuesta por un mercado que va más allá del público infantil, apuntando también a coleccionistas y fanáticos del deporte.

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