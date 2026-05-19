El Arsenal se corona campeón de Inglaterra 22 años después

El día se ha convertido en histórico para el fútbol inglés: el Arsenal vuelve a coronarse campeón de la Premier League 2025/26 tras 22 años de espera. La consagración llegó de manera anticipada después del empate 1-1 del Manchester City ante el Bournemouth en la jornada 37 del campeonato, resultado que dejó sin opciones matemáticas a cualquier perseguidor y desató la celebración de los ‘gunners’ en todo el mundo.
Con este desenlace, el Arsenal se mantiene como líder sólido con 82 puntos, mientras que el Manchester City queda en la segunda posición con 78 unidades. A falta de una sola jornada para el final del torneo, la diferencia es inalcanzable, sellando así un título que confirma la regularidad y el gran rendimiento del equipo londinense a lo largo de toda la temporada.
El Arsenal vuelve a tocar la gloria
Sin embargo, la temporada aún no ha terminado para el conjunto dirigido por Mikel Arteta, ya que el Arsenal tiene por delante un desafío de máxima exigencia: la final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain. El encuentro se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, donde los londinenses buscarán cerrar una campaña histórica con un doblete europeo y doméstico.
Este título de liga tiene un valor especial, ya que el último campeonato de Premier League del Arsenal se remonta a la legendaria temporada 2003/04, conocida como la de los "Invencibles", cuando el club conquistó el trofeo sin conocer la derrota. Dos décadas después, el equipo vuelve a lo más alto del fútbol inglés, reescribiendo su historia y consolidando una nueva era dorada para la institución.