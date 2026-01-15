Ministerio de Gobernación presenta denuncia contra alcalde de Moyuta

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó este jueves 15 de enero, una denuncia ante el Ministerio Publico (MP) en contra de Carlos Roberto Marroquín Fuentes, alcalde de Moyuta, Jutiapa, por las amenazas públicas vertidas en un evento público.
Marroquín Fuentes, electo por el partido VAMOS, es señalado de amenazar a las fuerzas de seguridad del país con responder con violencia, si agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan sus labores cerca de su presencia.
Tras la intimidación pública emitida en contra de la autoridad, se procedió a interponer la denuncia correspondiente conforme a la ley.
"Es una irresponsabilidad para un funcionario que tiene una representación, dar semejantes declaraciones, pero sobre todo amenazar a la autoridad civil", indicó el ministro de Gobernación.
Asimismo, indicó que ninguna persona está por encima de la ley, por muy alto que sea el cargo que ostente. Villeda agregó que "el deber ciudadano guatemalteco es colaborar con las autoridades y no interferir en las investigaciones que hace PNC".
Las declaraciones del alcalde Marroquín Fuentes fueron públicas y notorias, y podrían constituir delito de amenazas, por lo que deben ser perseguidas penalmente. "Se trata de una agresión que no puede quedar impune", subrayó el titular de Gobernación.
Villeda explicó que esta acción busca garantizar la transparencia y el respeto al orden legal, con el objetivo de que se inicien los procedimientos correspondientes para el levantamiento del derecho de antejuicio, permitiendo así que el funcionario pueda ser investigado, procesado y juzgado conforme a la ley.
Amenazas
"Así es que, amigos policías, Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca, porque, de repente, les voy a estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros, y creo que no la van a contar", manifestó Marroquín, electo por el partido Vamos, durante un evento publico.
A través de la página de Facebook de la municipalidad de Moyuta, la comuna indicó que el fragmento de video ha sido difundido fuera de contexto y corresponde a una transmisión en vivo del lunes 12 de diciembre pasado.
"El señor alcalde municipal en ningún momento ha realizado amenazas en contra de ninguna institución.Las expresiones que aparecen en dicho fragmento corresponden a una intervención realizada durante una sesión pública de COMUDE, cuyo contenido completo puede ser verificado en las transmisiones disponibles en los medios oficiales de la administración municipal 2024-2028.", indica la municipalidad.
La municipalidad indicó que las declaraciones de Marroquín fueron orientadas al fortalecimiento del orden, el respeto institucional y el cumplimiento de la ley.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*