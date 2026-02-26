 Guatemala captura a narcotraficante buscado por EE. UU.
Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

Audias Juncos Vásquez fue detenido en un operativo en San Marcos.

Audias Juncos Vásquez, presunto narcotraficante capturado con fines de extradición hacia EE. UU., PNC
Audias Juncos Vásquez, presunto narcotraficante capturado con fines de extradición hacia EE. UU. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 26 de febrero, al guatemalteco Audias Juncos Vásquez, de 28 años, un presunto narcotraficante requerido por la justicia de los Estados Unidos. Con esta detención, suman 15 los detenidos en el país con fines de extradición.

El operativo se llevó a cabo en un sector del barrio Alegre, municipio La Blanca, en el departamento de San Marcos, donde fue interceptado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El reporte emitido por la institución detalla que Juncos Vásquez es requerido por una corte norteamericana por presuntamente cometer delitos relacionados con el narcotráfico. En ese sentido, será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del

De acuerdo con datos de la entidad de seguridad, nueve de los 15 extraditables capturados durante el 2026 están implicados en temas de tráfico de drogas, los seis restantes eran buscados bajo señalamientos de otros delitos.

Recientes detenciones de extraditables

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron el pasado viernes, 20 de febrero, a tres personas requeridas por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, tras operativos realizados en el norte del país, informaron fuentes oficiales.

Las aprehensiones de Héctor Rubén, Carlos Obeniel y Ronald Alexys Morales Guerra se ejecutaron en el municipio de Dolores, en el departamento de Petén (norte, fronterizo con México).

La operación fue coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Según el reporte oficial, los tres detenidos son requeridos por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas. Se les acusa de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con el conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones vinculan a los hermanos Morales Guerra con una organización criminal con operaciones en Sur, Centro y Norteamérica. Las autoridades detallaron que los señalados habrían desempeñado roles de transporte, dirección y administración de cargamentos de droga en la región desde el año 2006 hasta mayo de 2024.

