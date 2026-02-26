Aeropuerto La Aurora: Monitoreo por ceniza volcánica

Las autoridades de protección civil y vulcanología mantienen este jueves un monitoreo reforzado sobre el volcán de Fuego, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, tras registrarse un incremento en su actividad explosiva y la emisión de flujos incandescentes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) vigilan de cerca la evolución del coloso, de 3.763 metros de altura, que presenta entre 5 y 15 explosiones por hora.
Según un boletín especial emitido por el Insivumeh, esta dinámica interna sugiere un "mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas".
Valeria Urízar, vocera de la Conred, explicó que la institución "realiza recorridos de prevención y monitoreo en comunidades cercanas en coordinación con autoridades locales".
Urízar destacó la importancia de identificar rutas de evacuación, ya que "actualmente el volcán presenta actividad explosiva con expulsión de ceniza y material incandescente".
Alerta aeroportuaria por caída de ceniza
Tomando en cuenta la actividad del volcán de Fuego, la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió una alerta y señaló que mantiene el monitoreo y coordinación con las aerolíneas ante la caída de ceniza volcánica.
Según informó por medio de un comunicado, se detectó la presencia de partículas de ceniza en la parte norte del Aeropuerto Internacional La Aurora, por lo que de acuerdo al protocolo se activó el Centro de Operaciones de Emergencias.
"Se definió mantener un monitoreo cada media hora, para evaluar si incrementa o disminuye la caída de ceniza volcánica en el lugar", detalló.
Añadió que la información está siendo trasladada a las diferentes aerolíneas que operan en la referida terminal aérea para que cada empresa decida su proceder, de acuerdo con los datos que reciba.
Por aparte, Aeronáutica emitió una serie de recomendaciones a los pasajeros, entre estas:
- Estar en comunicación en todo momento con su aerolínea para conocer la situación de su vuelo.
- Informarse únicamente por medio de las plataformas oficiales de Aeronáutica.
- Mantener la calma.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7