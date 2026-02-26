Volcán de Fuego: Aumento de actividad reciente

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín especial con respecto a la actividad del volcán de Fuego, en el que indicó que se mantiene el monitoreo correspondiente ante las explosiones recurrentes que ha registrado en las últimas horas.
El coloso, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, presenta entre 5 y 15 eventos explosivos por hora. Según la entidad, este rango es similar al que se presentó durante el segundo semestre de 2025.
Sin embargo, señaló que en las últimas semanas los sensores sísmicos instalados alrededor del volcán registran una dinámica interna importante relacionada a un mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas del conducto volcánico. Esta dinámica condiciona las características de las explosiones y topografía del cráter.
De acuerdo con la entidad, actualmente las explosiones expulsan material de forma violenta y generan columnas de abundante gas y ceniza que pueden alcanzar los 5 mil metros sobre el nivel del mar.
"El material magmático que es fragmentado en cada explosión produce varios segundos o minutos de incandescencia, lo que sugiere presencia de magma en zonas poco profundas", destacó el boletín.
También indicó que se han hecho evaluaciones desde inicio de año en las que, por medio de una inspección con dron, se ha podido observar una "acumulación relevante" de material volcánico reciente dentro y sobre el borde del cráter, que conservan una alta temperatura.
El Insivumeh resaltó que el material expulsado con mayor velocidad puede desplazarse por cientos de metros e impactar zonas cercanas como el "Camellón" y la Meseta, que son puntos frecuentados por turistas que ascienden al volcán de Acatenango, lo que consideró como un "riesgo grave" de lesiones o quemaduras.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, como parte de las acciones de prevención y monitoreo, personal esa entidad realiza recorridos en áreas cercanas al volcán de Fuego con el fin de verificar condiciones, fortalecer la coordinación con autoridades locales y brindar recomendaciones a la población.
"El volcán presenta actividad explosiva con expulsión de ceniza y material incandescente, por lo que es importante no acercarse a áreas de riesgo", expresó la entidad.
Alerta anaranjada en Sacatepéquez
La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) declaró alerta anaranjada institucional debido al incremento en la actividad del volcán de Fuego. De esta manera, se tomarán las medidas de prevención correspondientes.
Según el aviso emitido por la Gobernación Departamental de esa localidad, la medida contempla que todo el personal de las instituciones públicas permanezca en apresto por cualquier situación de emergencia que se presente.
"Se solicita a la población mantenerse informada por los medios oficiales y evitar propagar rumores o información no confirmada", destacó la Codred.