 Volcán de Fuego: Aumento de actividad reciente
Nacionales

Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuego

El Insivumeh advirtió de una mayor dinámica interna en el volcán ante explosiones recurrentes y señaló "riesgo grave" para turistas.

Compartir:
Actividad del volcán de Fuego el 26 de febrero de 2026., Conred
Actividad del volcán de Fuego el 26 de febrero de 2026. / FOTO: Conred

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín especial con respecto a la actividad del volcán de Fuego, en el que indicó que se mantiene el monitoreo correspondiente ante las explosiones recurrentes que ha registrado en las últimas horas.

El coloso, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, presenta entre 5 y 15 eventos explosivos por hora. Según la entidad, este rango es similar al que se presentó durante el segundo semestre de 2025.

Sin embargo, señaló que en las últimas semanas los sensores sísmicos instalados alrededor del volcán registran una dinámica interna importante relacionada a un mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas del conducto volcánico. Esta dinámica condiciona las características de las explosiones y topografía del cráter.

De acuerdo con la entidad, actualmente las explosiones expulsan material de forma violenta y generan columnas de abundante gas y ceniza que pueden alcanzar los 5 mil metros sobre el nivel del mar.

"El material magmático que es fragmentado en cada explosión produce varios segundos o minutos de incandescencia, lo que sugiere presencia de magma en zonas poco profundas", destacó el boletín.

También indicó que se han hecho evaluaciones desde inicio de año en las que, por medio de una inspección con dron, se ha podido observar una "acumulación relevante" de material volcánico reciente dentro y sobre el borde del cráter, que conservan una alta temperatura.

El Insivumeh resaltó que el material expulsado con mayor velocidad puede desplazarse por cientos de metros e impactar zonas cercanas como el "Camellón" y la Meseta, que son puntos frecuentados por turistas que ascienden al volcán de Acatenango, lo que consideró como un "riesgo grave" de lesiones o quemaduras.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, como parte de las acciones de prevención y monitoreo, personal esa entidad realiza recorridos en áreas cercanas al volcán de Fuego con el fin de verificar condiciones, fortalecer la coordinación con autoridades locales y brindar recomendaciones a la población.

"El volcán presenta actividad explosiva con expulsión de ceniza y material incandescente, por lo que es importante no acercarse a áreas de riesgo", expresó la entidad.

Alerta anaranjada en Sacatepéquez

La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) declaró alerta anaranjada institucional debido al incremento en la actividad del volcán de Fuego. De esta manera, se tomarán las medidas de prevención correspondientes.

Según el aviso emitido por la Gobernación Departamental de esa localidad, la medida contempla que todo el personal de las instituciones públicas permanezca en apresto por cualquier situación de emergencia que se presente.

"Se solicita a la población mantenerse informada por los medios oficiales y evitar propagar rumores o información no confirmada", destacó la Codred.

En Portada

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitost
Nacionales

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitos

11:07 AM, Feb 26
Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuegot
Nacionales

Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuego

10:01 AM, Feb 26
Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Menchot
Viral

Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Mencho

08:53 AM, Feb 26
Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazit
Deportes

Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazi

11:37 AM, Feb 26
Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la aficiónt
Deportes

Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la afición

10:45 AM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Seguridad vialSuper BowlLiga NacionalEleccionesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos