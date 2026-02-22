Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12

El departamento de pronósticos del Insivumeh anunció el acercamiento del frente frío número 12 al territorio nacional, durante este domingo, 22 de febrero de 2026. La entidad explicó que este fenómeno influirá en un aumento de las nubes en el cielo para el horario vespertino y nocturno, especialmente de Petén hacia la Meseta Central del país.
Durante el amanecer de este domingo, la entidad reportó nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales en región Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y norte de Altiplano Central. Asimismo, pronosticó un ambiente cálido y soleado, despejado, alternando pocas nubes del sur al centro del país durante la mañana, con viento del norte ligero.
Para la tarde y noche, el ente de pronósticos prevé un incremento en la nubosidad, asociado al acercamiento del frente frío. Esas condiciones se harán sentir del norte al centro del país, con lluvias o lloviznas dispersas en Franja Transversal del Norte, Caribe, Valles de Oriente, Norte y al norte del Altiplano Central.
El Insivumeh señaló "posibles lloviznas en horas de la noche en Occidente y Altiplano Central". La entidad también informó que habrá viento del norte moderado, con valores entre los 40 y 50 kilómetros por hora en el Occidente, Altiplano Central y al suroriente del país.
En otras noticias, consulte: APG pide valorar la experiencia en la elección de magistrados a la CC