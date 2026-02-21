APG pide valorar la experiencia al elegir magistrados

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó los comentarios en contra del periodista y abogado Mario René Chávez García, quien presentó su expediente para optar al cargo de Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad. La citada asociación, mediante un comunicado, lamentó que el aspirante haya generado comentarios por su edad.
De esa cuenta, la APG hizo un llamado a valorar la experiencia, sabiduría y la vocación de servicio de quienes desean seguir aportando al país.
"En una democracia, el respeto debe prevalecer, reconociendo que la trayectoria y el compromiso fortalecen a Guatemala", aseguró la APG.
Cabe resaltar que el profesional, Mario René Chávez García, se presentó como interesado en el proceso, a sus 96 años.
Proceso de recepción de expedientes para la CC
Cabe destacar que en este proceso de elección de segundo grado, los Organismos Ejecutivo y Legislativo cerraron la recepción de expedientes de candidatos el pasado viernes. Ambas instancias evacúan los procesos para el nombramiento de togados suplentes y titulares para la máxima corte.
En sus canales oficiales de información, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Ejecutivo recibió expedientes de 76 interesados a ocupar estos cargos. Según el gobernante, la mayoría de profesionales que acudieron a entregar su documentación son personas comprometidas y con experiencia.
Arévalo agregó que son personas íntegras, con principios, con valores y "un profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala".
Otro profesional del derecho que presentó interés en una magistratura es el exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien envió su documentación desde el exilio. Gálvez se destacó por conocer una serie de casos de corrupción de alto impacto, él también presentó su expediente en la sede del Ejecutivo para optar al cargo de magistrado titular o suplente de la CC.
En redes sociales, señaló que "en coherencia" con su trayectoria y "compromiso con la justicia" decidió postularse para el cargo. Esto ocurre luego de más de tres años de la renuncia del jurista, que se dio tras denunciar manipulación de la independencia judicial.