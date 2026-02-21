 Ataque amado deja un fallecido en la zona 6 de Mixco
Ataque amado deja un fallecido en la zona 6 de Mixco

Según Bomberos Municipales, la víctima mortal de la colonia Villa Flor tiene al menos 38 años de edad.

Bomberos Municipales lamentaron el deceso de un hombre de al menos 38 años., Bomberos Municipales.
Bomberos Municipales lamentaron el deceso de un hombre de al menos 38 años. / FOTO: Bomberos Municipales.

Tras varias llamadas de alerta, por un ataque armado en la 13 avenida de la Colonia Villa Flor, zona 6 de Mixco, Bomberos Municipales confirmaron el incidente que dejó a un hombre de 38 años fallecido. Paramédicos explicaron que la víctima murió a causa de heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.

Junto al cuerpo del fallecido quedó una motocicleta de color negro y unos lentes graduados, propiedad de la víctima. Tras la alarma que generó la balacera, varios vecinos de este sector de Mixco salieron de sus viviendas para corroborar la tragedia.

El departamento de comunicación de los Bomberos Municipales confirmó que tras comprobar que la víctima del ataque armado había fallecido, coordinaron el apoyo de autoridades como la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para realizar las acciones que demanda la ley.

Los rescatistas no confirmaron la identidad del fallecido, ni dieron detalles acerca de su color y tipo de vestimenta.

Distractor en el ataque armado

Cerca de donde ocurrió la balacera quedaron varios envoltorios quemados de cohetillos, por lo que los vecinos narraron que la quema de este producto de pólvora pudo haber sido usado como un distractor, mientras se cometía el ataque armado que cobró la vida de la víctima.

Cabe destacar que la víctima mortal y la motocicleta negra quedaron sobre el asfalto, en el centro de la referida arteria vial. El paso en el lugar quedó totalmente obstruido, por lo que recomendaron usar vías alternas en la referida calle del municipio de Mixco.

