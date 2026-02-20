 Guatemala reacciona con cautela y dice que monitoreará el fallo contra aranceles en EE.UU.
El Gobierno de Guatemala anunció este viernes 20 de febrero que mantendrá un "monitoreo técnico constante" tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, una resolución que impacta directamente el Acuerdo de Aranceles Recíprocos firmado entre ambas naciones el pasado 30 de enero.

A través de un comunicado del Ministerio de Economía (Mineco), reaccionó con cautela ante el fallo judicial que determinó que el mandatario estadounidense excedió su autoridad al imponer tributos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Dicha sentencia bloquea la herramienta clave con la que Washington buscaba implementar su agenda económica.

"Guatemala estará atento a la implementación de dichas medidas y seguirá de cerca cualquier disposición adicional que las autoridades estadounidenses emitan", señaló el Mineco, que subrayó que, ante la incertidumbre, es "prematuro anticipar cambios concretos" en las condiciones de intercambio comercial.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó su respeto al marco institucional de Estados Unidos y confirmó que lleva a cabo una evaluación técnica para medir el impacto real en los flujos comerciales hacia dicho mercado.

El sector privado organizado enfatizó la necesidad de que el intercambio internacional continúe bajo reglas claras y mecanismos institucionales establecidos.

"Como sector, mantenemos nuestro trabajo coordinado con las autoridades guatemaltecas, lideradas por el Ministerio de Economía, para asegurar que las exportaciones continúen compitiendo en condiciones claras y predecibles", afirmó la asociación a través de un comunicado oficial emitido tras conocerse el fallo.

El eje de la preocupación radica en el Acuerdo de Aranceles Recíprocos suscrito hace apenas tres semanas, el cual buscaba blindar el 72,4% de las exportaciones guatemaltecas —principalmente textiles y manufacturas— frente a la tasa general del 10% impuesta por la administración Trump.

No obstante, este acuerdo bilateral aún no ha entrado en vigencia.


Pese al fallo, el Gobierno guatemalteco reafirmó su compromiso con el diálogo para impulsar un comercio "libre y transparente". Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, captando el 30,3% de sus ventas externas, con un valor anual de 4.300 millones de dólares.

Sectores como el de minivegetales y la propia Agexport habían advertido previamente que, aunque el acuerdo de enero era un avance, dejaba fuera a cerca del 30% de los productos agrícolas, afectando a miles de pequeños productores que ahora enfrentan un escenario legal incierto en territorio estadounidense.

