Condenan en EE. UU. a guatemalteca vinculada con tráfico de precursores de fentanilo

La Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, condenó a seis meses de prisión a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, alias "la Gaby", por haber sido encontrada culpable de tener vínculos con actividades del narcotráfico.
De acuerdo con la justicia de aquel país, la connacional cometió el delito de conspiración para la importación de fentanilo al ser un corredor y distribuidor a gran escala de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, conocidos como precursores.
"Esta persona conectó empresas chinas con individuos que producían fentanilo para el cartel de Sinaloa en México", detalla parte de la acusación.
Tras su captura en marzo de 2023 en Guatemala, Rubio Zea fue enviada a EE. UU., donde se le acusó de delito de conspiración para la importación de fentanilo, del cual se declaró culpable y por conspiración para tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero, estos dos últimos señalamientos fueron desestimados por la jueza a cargo a petición de la justicia norteamericana.
Durante el juicio fueron presentadas como pruebas algunas capturas de pantalla y evidencia obtenida por un agente encubierto de la DEA que demostraban el papel de "la Gaby" en el tráfico de fentanilo entre China, Guatemala y Estados Unidos, desde el 2014 hasta el 4 de abril del 2023.
La información del caso revela que, como parte de la sentencia, se le dictaron también tres años de libertad supervisada y una multa de 100 dólares.