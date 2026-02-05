 Detienen a presunto agresor sexual requerido por EE. UU.
Detienen a presunto agresor sexual requerido por la justicia de EE. UU.

Inmer M. Barrios Osorio tiene orden de detención con fines de extradición.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este jueves, 5 de febrero, la captura del cuarto extraditable del año. El operativo se llevó a cabo en la zona 7 del departamento de Quetzaltenango y estuvo a cargo de personal de la comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata del guatemalteco Inmer M. Barrios Osorio y/o Inmer Misael Barrios Osorio y/o Adi Habib Matesscu Webber, de 39 años, quien es solicitado por la justicia de Estados Unidos y tiene una orden de aprehensión con fines de extradición emitida el 8 de agosto del 2025.

Este hombre es sindicado de cargos de agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones a una persona menor de doce años, por parte de una persona de dieciocho años o más en violación a la sección 794.011(2)(a) de los Estatutos de Florida y protección de mostrar a menores, obscenidad a un menor en violación de la sección 847.0133 de los Estatutos de Florida.

Reciente detención de presunto narco

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron recientemente a un presunto narcotraficante para su extradición a Estados Unidos, el tercero en lo que va de año, según informó una fuente oficial.

El comisario de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, detalló que el detenido es Julio César Paredes Vargas, capturado el domingo en el municipio de Gualán, en el departamento de Zacapa.

Paredes Vargas, de 43 años de edad, tenía una orden de captura con fines de extradición desde el pasado 28 de enero, precisó Aguilar.

La justicia estadounidense acusa al supuesto narcotraficante guatemalteco de los delitos de conspiración para importar al país norteamericano cinco kilogramos de cocaína y de conspiración para fabricar, distribuir y poseer esa droga.

Aguilar mencionó que Paredes se convirtió en el tercer narcotraficante en ser detenido en Guatemala en lo que va de este año para ser extraditado a Estados Unidos.

El 30 de enero fue arrestado en Ciudad de Guatemala por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) Erick Neftalí Medina García, de 34 años de edad, solicitado en extradición por una corte de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

Mientras que el 26 de enero fue aprehendido, también en la provincia de Zacapa, Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, alias Chele Peña, reclamado por conspiración para manufacturar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína.

El año pasado, Guatemala capturó a 19 narcotraficantes para entregarlos en extradición a la justicia de Estados Unidos, uno más que los 18 de 2024.

