Hallan a tres hombres sin vida en Ayutla, San Marcos

Los cuerpos sin vida de tres hombres fueron encontrados en horas de la mañana de este jueves, 5 de febrero, en un sector del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con la información compartida, las víctimas fueron abandonadas en un riachuelo ubicado en la ruta que comunica desde el sector el Zanjón San Lorenzo hacia San Juan El Tiesto.
La alerta sobre la presencia de estas personas generó que las fuerzas de seguridad se movilizaran de inmediato al lugar. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que ya no contaban con signos vitales.
Sin identificar
Hasta el momento, no han sido identificados, pues no se encontraron documentos personales ni tampoco se acercó alguien que pudiera confirmar de quiénes se trata. Los comunitarios señalaron que no podían reconocerlos, ya que aparentemente no eran originarios del sector.
Las investigaciones sobre este hallazgo están en desarrollo. Por ahora, solo se conoció que los cuerpos presentaban señales de violencia, pero no se ha confirmado la causa de muerte.
La Policía Nacional Civil cerró el área para preservar las posibles evidencias y quedar a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público para hacer la extracción de los cadáveres y trasladarlos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde serán analizados.
Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe
Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado este jueves por una organización no gubernamental.
Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado -en rueda de prensa- por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.
La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.
Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7