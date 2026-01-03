Mingob: 110 municipios con cero homicidios en 2025

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que un total de 110 municipios de Guatemala registraron "cero homicidios" durante el 2025, lo que consideró que refleja avances palpables en la seguridad pública y una reducción sostenida de la incidencia delictiva.
La entidad aseguró que las estrategias implementadas se traducen en resultados concretos y reflejan la efectividad de un trabajo operativo fortalecido, donde la Policía Nacional Civil (PNC) ha apostado por la tecnología, el acercamiento comunitario y la ampliación de su cobertura territorial.
Agregó que varios departamentos han reportado una "reducción significativa" en los hechos homicidas, destacando un número importante de municipios que no han registrado ningún caso.
Municipios libres de homicidios
Según estadísticas oficiales, en 15 de los 22 departamentos se tuvo municipios que no registraron ningún homicidio durante el año que recién finalizó. La lista la encabeza Huehuetenango, con 21 de sus 31 municipios libres de crímenes de este tipo.
Estos son los datos compartidas por el Mingob:
- Huehuetenango - 21 municipios con "cero homicidios".
- Quetzaltenango - 15
- San Marcos - 14
- Sololá - 11
- Quiché - 10
- Chimaltenango - 6
- Totonicapán - 6
- Baja Verapaz - 6
- Sacatepéquez - 5
- Suchitepéquez - 5
- Alta Verapaz - 4
- Jutiapa - 4
- Guatemala - 1
- El Progreso - 1
- Retalhuleu - 1