 Mingob: 110 municipios con cero homicidios en 2025
Nacionales

Gobierno destaca 110 municipios con "cero homicidios" en 2025

Huehuetenango encabeza la lista, con 21 de sus 31 municipios sin homicidios

Compartir:
Una escena del crimen., ilustrativa de archivo/EU
Una escena del crimen. / FOTO: ilustrativa de archivo/EU

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que un total de 110 municipios de Guatemala registraron "cero homicidios" durante el 2025, lo que consideró que refleja avances palpables en la seguridad pública y una reducción sostenida de la incidencia delictiva.

La entidad aseguró que las estrategias implementadas se traducen en resultados concretos y reflejan la efectividad de un trabajo operativo fortalecido, donde la Policía Nacional Civil (PNC) ha apostado por la tecnología, el acercamiento comunitario y la ampliación de su cobertura territorial.

Agregó que varios departamentos han reportado una "reducción significativa" en los hechos homicidas, destacando un número importante de municipios que no han registrado ningún caso.

Municipios libres de homicidios

Según estadísticas oficiales, en 15 de los 22 departamentos se tuvo municipios que no registraron ningún homicidio durante el año que recién finalizó. La lista la encabeza Huehuetenango, con 21 de sus 31 municipios libres de crímenes de este tipo.

Estos son los datos compartidas por el Mingob:

  • Huehuetenango - 21 municipios con "cero homicidios".
  • Quetzaltenango - 15
  • San Marcos - 14
  • Sololá - 11
  • Quiché - 10
  • Chimaltenango - 6
  • Totonicapán - 6
  • Baja Verapaz - 6
  • Sacatepéquez - 5
  • Suchitepéquez - 5
  • Alta Verapaz - 4
  • Jutiapa - 4
  • Guatemala - 1
  • El Progreso - 1
  • Retalhuleu - 1
Foto embed
Municipios de Guatemala con

En Portada

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transiciónt
Internacionales

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

11:15 AM, Ene 03
Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.t
Nacionales

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.

11:06 AM, Ene 03
FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.t
Internacionales

FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.

10:40 AM, Ene 03
Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Madurot
Farándula

Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro

08:44 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos