Detienen a presuntos narcotraficantes requeridos por EE.UU.

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este viernes, 20 de febrero, que coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) las aprehensiones con fines de extradición de tres presuntos narcotraficantes en el marco de un operativo que se llevó a cabo en un sector del municipio de Dolores, Petén.
Se trata de Héctor Rubén Morales Guerra, también conocido como "H", de 50 años de edad,; Carlos Obeniel Morales Guerra, alias "C Morales", de 46 años; y Ronald Alexys Morales Guerra, conocido como "R Morales", de 34.
"Los tres son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas", explicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Agregó que los individuos están sindicados de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Asimismo, por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Vinculados con red de tráfico regional
De acuerdo con el MP, las autoridades del cumplimiento de la ley que llevaban a cabo investigaciones relacionadas con una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, determinaron la posible vinculación de los tres detenidos con hechos ilícitos.
Se detalló que los tres sospechosos, de apellidos Morales Guerra, habrían sido parte de esta organización desde aproximadamente el año 2006 hasta, por lo menos, mayo de 2024 y habrían participado en el trasiego de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
"Durante ese período, fueron responsables de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Honduras, Guatemala y México", mencionó la oficina.